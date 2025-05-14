Германия на стороне украинцев: Мерц похвалил правительство Шольца за "историческую" реакцию на российскую агрессию

В среду, 14 мая, новый канцлер Германии Фридрих Мерц выступил со своей первой "правительственной речью" в Бундестаге. Он неожиданно похвалил своего предшественника Олафа Шольца за решительную и "историческую" реакцию на российское вторжение в Украину.

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Мерц подчеркнул, что хотя его партия не всегда поддерживала решения правительства Шольца, но они "провели Германию через период исключительных кризисов". Смену власти в стране он назвал профессиональной, плавной и коллегиальной, пишет немецкое издание n-tv.

В своей речи Мерц отметил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, чтобы не позволить России разрушить мирный порядок в Европе и мире. По его словам, результат этой войны определит, сохранится ли международное право или же победит тирания и сила.

"Результат этой войны решает судьбу не только Украины, ее результат решает, будет ли в дальнейшем в Европе и мире будет господствовать право и закон, или тирания, военное насилие и неприкрытое право сильного. Поэтому на кону стоит не меньше, чем мирный порядок целого нашего континента", – заявил Мерц.

Канцлер напомнил, что уже на третий день после вступления в должность посетил Киев вместе с лидерами Франции, Польши и Великобритании. Там они совместно выступили за необходимость справедливого мира "лучше сегодня, чем завтра".

"Для этого Германия продолжит мощно поддерживать Украину", — заявил политик. Он добавил, что его страна не является стороной войны и не станет ею, но остается на стороне украинцев. Также Мерц решительно выступил против идеи принудительного мира, подчеркнув, что Украина не должна сдаваться под давлением "военных фактов".

По его словам, Европа вместе с США работает над достижением безусловного 30-дневного перемирия. Это может стать важным моментом для запуска мирных переговоров, считает Мерц.

Канцлер предупредил, что те, кто считает, что Россия ограничится войной в Украине, глубоко ошибаются. Он напомнил о многочисленных случаях шпионажа, кибератак, саботажа и физического вмешательства со стороны РФ на территории европейских стран. Эти действия являются попытками Кремля расколоть демократии и дестабилизировать Европу. Германия, по его словам, будет сопротивляться этим угрозам сплоченно и решительно, в частности путем усиления боеготовности.

"Всем этим попытки расколоть и дестабилизировать Европу и демократию мы будем противостоять решительно и сплоченно, также и повышением боеготовности", — пообещал политик.

Также Мерц пообещал, что Германия снова станет надежным союзником для партнеров по Европейскому Союзу и НАТО. Он считает, что времена воздержания от решений в вопросах европейской политики должны остаться в прошлом.

Кроме этого, канцлер заявил о намерении укрепить армию и обеспечить, чтобы Бундесвер стал конвенционно сильнейшей армией Европы.

"Наша цель — Германии и Европы — быть настолько сильными, чтобы наше оружие никогда не было применено... Уроки истории учат нас, что сила сдерживает агрессию, слабость — агрессию поощряет", — заявил Мерц.

Напомним, что Фридриха Мерца избрали канцлером 6 мая и только со второй попытки. Во втором туре голосования за него отдали голоса 325 депутатов из минимально необходимых 316. Против проголосовали 289, один воздержался, еще три бюллетеня признали недействительными.

Таким образом, Мерц стал десятым федеральным канцлером в истории Германии. Интересно, что в первом туре голосования ему не хватило шести голосов до победы — такая ситуация произошла впервые в истории ФРГ. Из-за тайного голосования неизвестно, кто именно из коалиции ХДС/ХСС и СДПГ не поддержал своего кандидата.

По результатам опроса в Германии, граждане значительно меньше довольны новым правительством под руководством Фридриха Мерца, чем предыдущим кабинетом Олафа Шольца. Как пишет Bild, после избрания Шольца 10 декабря 2021 года его поддерживали 37% немцев — это на 14% больше, чем у Мерца на старте.

Как сообщал OBOZ.UA, если до конца этой недели не будет достигнут реальный прогресс в мирном урегулировании войны в Украине, Евросоюз введет против России более жесткие санкции. Они, в частности, будут касаться энергетического сектора и финансового рынка, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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