Медведев устроил истерику из-за совета Зеленского о бомбоубежищах и пригрозил США

Заместитель председателя Совбеза, бывший глава РФ Дмитрий Медведев пригрозил Вашингтону и Киеву в ответ на совет президента Украины Владимира Зеленского российским чиновникам. Представитель Кремля утверждает, что у оккупантов есть "такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет".

Видео дня

Его разозлило, что Зеленский призвал чиновников страны-агрессора вспомнить, где находятся ближайшие к ним укрытия. Медведев не смог удержаться от комментариев и опубликовал новый пост в российском мессенджере Мах.

"Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", – написал скандальный политик.

Что предшествовало

В интервью Axios украинский президент заявил, что кремлевские чиновники "должны знать, где находятся бомбоубежища".

"Им это необходимо. Если они не остановят войну, им это в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они нападут на нас, мы им ответим", – сказал он, допуская возможность применения дальнобойного оружия по РФ.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дмитрий Медведев "наехал" на президента США Дональда Трампа, комментируя слова последнего о том, что Украина может вернуть оккупированные врагом территории. Россиянин заявил, что глава Белого дома якобы "попал в альтернативную реальность".

– Также Медведев истерически отреагировал на обсуждения в Европе возможности создания "бесполетной зоны" над Украиной и сбивания дронов РФ силами стран НАТО.

