Как сообщает Politico, ссылаясь на Трампа и инсайдеров, 130-дневный период всевластия Маска, в течение которого, кстати, на него не распространяются правила ни конфликта интересов, ни даже этики, заканчивается в конце мая, после чего он должен уйти и сосредоточиться на собственном бизнесе, а они с Трампом (добавляю я уже от себя), благодарным ему и за чёрную работу, и - ещё больше - за то, что вовремя уйдёт, останутся друзьями, ведь уйти лишь частично тот не сможет.

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Это, впрочем, никак не будет означать какого бы то ни было завершения новой американской эпохи, в начале которой Маск и Вэнс (какокой вскоре станет ОБЫЧНЫМ вице-президентом, то есть будет лишён не очень свойственных этой должности чрезвычайных полномочий) просто сделали необходимую переходную грязную работу.

Так вот - об эпохах. В новейшей истории Соединённых Штатов можно выделить пять периодов:

1) 1933 - 1953 резкий бурный рост, или "Рузвельт" (вместе с Трумэном - всего 20 лет);

2) 1953 - 1969 равновесие (Эйзенхауэр, Кеннеди/Джонсон - 16 лет);

3) 1969 - 1993 консерватизм (Никсон/Форд, Рейган, Буш-ст. с небольшим перерывом на Картера, то есть 20 лет из 24);

4) 1993 - 2009 равновесие (Клинтон, Буш-мл. - 16 лет);

5) 2009 - 2025 позитивная дискриминация (Обама, Байден с небольшим перерывом на ненастоящего Трампа, то есть 12 лет из 16).

Итак, закончилась американская (не путать с французской!) Пятая республика новейшей истории. После дискриминации ПОЗИТИВНОЙ (в пользу женщин, темнокожих, цветных, национальных и сексуальных меньшинств, пенсионеров, больных и прочих социально уязвимых граждан[-ок], а также - внимание! - бедных и/или демократических стран) начинается дискриминация СТАНДАРТНАЯ - со многовековыми традициями, пока и она не надоест, как пока что позитивная.

Полунезависимые вассальные государства, традиционно и требовательно веками перебирающие сюзеренами (иногда приторговывая идентичностью), охваченные соответствующей кастрированной ментальностью, чем-то кому-то громко угрожая, ждут своей участи.