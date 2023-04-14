Мамай уволен с должности мэра Полтавы: подробности

Александра Мамая уволили с должности городского головы Полтавы. Таким образом, исполнено решение Высшего антикоррупционного суда.

Видео дня

Соответствующую запись в трудовой книжке Мамая отдел кадров сделал еще 12 апреля, но чиновник до сих пор ее не забрал, сообщили местные полтавские СМИ. Информацию об увольнении мэра подтвердили в Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Там напомнили, что еще 4 апреля ВАКС признал чиновника виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

Напомним: 2 марта Высший антикоррупционный суд приговорил Александра Мамая к 5 годам лишения свободы за то, что, по данным следствия, он трудоустроил в коммунальное предприятие двух своих домработниц, которые на предприятии не работали, но получали зарплату. Это нанесло бюджету города более 570 тыс. грн ущерба.

Также обвиняемый пообещал, что перечислит 2 млн грн для Вооруженных сил Украины, а нанесенный городу ущерб возместил в бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще в 2021 году Мамай был внесен в базу сайта "Миротворец". В эфире телеканала "НАШ" он заявил, что на Донбассе якобы "воюют две сверхдержавы" – США и РФ, а в военном конфликте якобы "брат идет на брата";

– также чиновник подозревается в разглашении данных о размещении подразделений ВСУ. 15 декабря он сообщил журналистам о расположении новой воинской части в Полтаве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!