Макрон не исключает роспуск парламента из-за политического раскола

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность повторного роспуска Национального собрания, несмотря на политические последствия, которые повлекло его предыдущее решение. Он подчеркнул, что хочет избежать такого сценария, но не намерен отказываться от своего конституционного права в случае необходимости.

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Об этом сообщает Politico. Издание также отмечает, что будущее решение Макрона распустить парламент будет зависеть от того, смогут ли политические силы договориться о совместной работе для прогресса Франции.

"Я бы не хотел, чтобы произошел очередной роспуск (парламента, – ред.), но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий", – сказал Макрон.

Французский президент предостерег, что может прибегнуть к повторному роспуску парламента, если политические партии будут препятствовать дальнейшему развитию страны.

"Политические партии, которые способны сформировать большинство в Национальном собрании, должны показать, что они могут работать вместе, как это делают наши соседи. Вот что такое демократия в моменты, когда страны разделены", – отметил президент.

Как сообщает издание, заявления Макрона о возможном роспуске парламента прозвучали через год после его предыдущего подобного шага, направленного на усиление собственной власти.

Как сообщал OBOZ.UA, по законам следующие парламентские выборы во Франции должны состояться в 2029 году, однако возможно, что досрочные выборы пройдут уже этой осенью. По крайней мере президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

Как отмечается, президент Франции советовался по поводу двух возможностей – назначение досрочных выборов или на осень этого года, или в следующем году, одновременно с запланированными муниципальными выборами. Однако эти обсуждения "носили чисто консультативный характер, и никакого решения принято не было".

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