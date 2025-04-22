Макрон размышляет над роспуском парламента и назначением выборов на осень – Bloomberg

По законам следующие парламентские выборы во Франции должны пройти в 2029 году, однако возможно, что досрочные выборы пройдут уже этой осенью. По крайней мере президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

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Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на информированные источники из окружения французского лидера. По их словам, в последние недели Макрон консультировался с советниками по поводу такого сценария.

Как отмечается, президент Франции советовался по поводу двух возможностей – назначения досрочных выборов либо на осень этого года, либо в следующем году, одновременно с планируемыми муниципальными выборами. Однако эти обсуждения "имели исключительно консультативный характер, и никакого решения принято не было", отмечает издание.

Советники Макрона утверждают, что это плохая идея. Среди других рисков внеочередные выборы в законодательный орган могут дать ультраправому Национальному объединению Марин Ле Пен "возможность усилиться и взять под контроль правительство".

В конце прошлого года Макрон уверял лидеров парламентских партий, что будет стремиться избежать внеочередных выборов до истечения срока своих полномочий, то есть до 2027 года.

В последнее время, из-за "решительных шагов французского президента на международной арене", его личный рейтинг постоянно растет. В марте он составил 31%, что на семь пунктов выше, чем в предыдущем месяце, и близко к уровню, который был перед парламентскими выборами в прошлом году.

Но по результатам досрочных выборов в июле прошлого года, его коалиция в парламенте потеряла около трети мест. И наоборот, ультраправое "Национальное объединение" показало свой лучший результат и фактически является самой большой партией в законодательном органе.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств ЕС для финансирования ее партии. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два условно, а два – домашний арест, а также принял решение запретить пророссийской политике баллотироваться на государственные должности на 5 лет.

Но после оглашения решения суда Марин Ле Пен заявила, что намерена бороться за президентское кресло во Франции. Она подчеркнула, что "ни за что" не уйдет из политики.

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