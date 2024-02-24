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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Народний депутат України

Блог | Лучший результат войны: каким он должен быть и где мы недорабатываем

Лучший результат войны: каким он должен быть и где мы недорабатываем

24.02.22-24.02.24. Исторический взгляд

Эта война – это не окончательная битва добра и зла. К сожалению, это очередное сражение в экзистенциальной войне последних четырехсот лет.

Это этап экзистенциальной войны снова сводится к одному единственному пункту: украинцы (не) существуют как отдельная нация.

Далее текст на языке оригинала

Наш акцент на кордонах абсолютно справедливий і з точки зору майбутнього - правильний. Але ми також маємо памʼятати, що вся історія  - це історія мінливості кордонів.

Наша пропагандистська помилка, як мені здається, полягає в тому, що ми не даємо відповіді росіянам (і їхнім союзникам) на питання "одного народу". Нам видається самоочевидним, що це дурість. Але пересічний росіянин і виборець Трампа так не вважає.

Ця війна - це війна, перш за все, за історію в її збоченому путінському прояві. А ми явно недооцінюємо цей факт в своїй контопропагандистстькій частині. 

Ідеальний результат цієї війни - не лише максимальне збереження кордонів, але й докорінна зміна в головах росіян, які мають в своїй масі зрозуміти: українці окремий самодочтатній народ. Без цієї зміни, виграти екзистенційну війну нам не вдасться.

Цей допис - теоретичні роздуми. Його потрібно розвивати на масу меседжів, ідей, роликів і, звичайно ж, перш за все, воєнних перемог. Але, з точки зору розуміння процесів, ми маємо дещо вийти за рамки хоч і правильних, але виключно чорно-білих процесів.

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