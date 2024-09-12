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Блог | Лучше всех Камалу Харрис описал украинец Исаак Бабель
Вы когда-нибудь видели, как невысокий человек смотрит на более высокого СВЕРХУ ВНИЗ? Именно так Камала Харрис смотрела на дебатах на Дональда Трампа: снисходительно, дескать — говори, говори…
Республиканцы скулят: как не стыдно, ваша Камала обижала нашего Дональда, мешала ему говорить, смеялась над ним! Именно про таких, как она, украинский (ибо с Одессы) классик Исаак Эммануилович Бобель/Бабель век назад писал: "биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном"! Умудрилась обидеть Трампа!!! Это ему не старый спокойный Байденочек!
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