Лучшая государственная услуга — это та, для получения которой человеку не нужно никуда идти, — Ким об успехах в области цифровизации

В последние годы Украина демонстрирует значительный прогресс в цифровизации государственных услуг, за 5 лет достигнув того, на что у других стран ушли десятилетия. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он подчеркнул, что Николаевская область стала первым регионом страны, создавшим собственного помощника на основе искусственного интеллекта.

Видео дня

"У нас есть основания гордиться своими достижениями в области цифровизации государственных услуг. За последние пять лет Украина совершила беспрецедентный прорыв в сфере цифровых государственных сервисов, поднявшись с 95-го на третье место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг. Это результат системной работы государства, бизнеса и украинских ИТ-специалистов. За 5 лет мы сделали то, на что другим странам потребовались десятилетия. Поэтому в вопросах цифровых решений мы не догоняем мир — мы уже в тройке лидеров. Но самое главное — как это работает для людей. Лучшая государственная услуга — та, для получения которой человеку не нужно никуда идти", — отметил Ким.

В качестве примера он привёл созданного в Николаевской области первого ИИ-ассистента по предоставлению госуслуг "Хвилька". Благодаря ему жители могут за несколько минут найти информацию о государственных и социальных услугах, помощи для военных, ветеранов и ВПЛ, ближайшем ЦНАП, убежищах или возможностях трудоустройства.

"Мы видим, что "Хвилька" очень хорошо зарекомендовала себя у нас, и готовы делиться опытом с другими регионами. Запустить "Хвильку" по всей стране, если говорить символически. Небольшой сервис, который способен — я в это верю — приносить большие изменения… Лучший результат — когда человек говорит: "Мне стало проще жить". Именно это и является нашим главным критерием успеха", — отметил Виталий Ким.