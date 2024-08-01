Лицемерие или миротворчество: почему приезд друга Путина премьера Индии Моде может быть ловушкой

Визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Украину выглядит в определенной степени неожиданно, учитывая, что недавно между странами возник дипломатический скандал. Напомним, что МИД Индии вызвал украинского посла, чтобы пожаловаться на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который публично возмутился объятиями Моди и Путина в Москве, в то время, когда россияне бомбили "Охматдет". Казалось, что Украина рискует потерять поддержку лидера Глобального Юга, но потом произошло нечто кардинально изменившее ситуацию.

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Сегодня Индия все еще называет войну "конфликтом", не помогает Украине даже в гуманитарной сфере, не присоединилась к санкциям против России, а, наоборот, сохраняет с агрессором хорошие отношения и закупает по сниженным ценам российскую нефть. Чтобы легитимизировать свою выгодную экономическую дружбу с Путиным, Моди стремится продемонстрировать цивилизованному миру, что придерживается нейтральной позиции в войне. Визит в Украину – лучший способ для этого.

Еще одним эффективным способом осуществления такого сценария для Индии является попытка заменить Китай в мирном процессе. Этому может способствовать тот факт, что с точки зрения России, если бы Индия выступила посредником в мирном процессе, это позволит избежать большей зависимости от КНР. США также могли бы согласиться, чтобы роль посредника сыграла Индия, а не Китай, поскольку последний является их основным геополитическим соперником на сегодняшний день.

О том, что стоит за визитом индийского лидера в Украину и чего можно ожидать от этого события, – в материале OBOZ.UA.

Друг Путин и геополитический баланс

Лидер Индии Нарендра Моди едет в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Это будет первый приезд индийского премьера в Украину со времени начала полномасштабной войны. Ранее два лидера уже встречались на саммите G7. Как известно, Моди недавно посетил российского диктатора Путина, чтобы, как он сам утверждает, убедить его прекратить "конфликт". Он пытался обратить внимание на недопустимость гибели детей. При этом визит Моди в Москву начался только через несколько часов после массовой российской ракетной атаки против Украины, во время которой погибли десятки людей, в частности, дети. Тогда же под удары попала детская больница "Охматдет". На видео из Москвы видно, как сияющий Моди обнимается с Путиным, получив некую российскую награду, а улыбающийся диктатор называет его "мой самый дорогой друг".

Во время переговоров между индийским лидером и российским диктатором и сердечных заявлений в адрес "второго Владимира Путина", Моди не осудил это военное преступление, которое отметил Владимир Зеленский. Сокращение программы визита индийского лидера вряд ли можно считать адекватной реакцией на преступления Путина и его армии.

Показательно, что визит в Москву был первым заграничным визитом с тех пор, как Моди был переизбран на должность премьер-министра. В определенной степени это посещение Москвы - символический жест, который должен был подчеркнуть особые отношения между Индией и Россией, о чем Моди и говорил во время своих выступлений в российской столице. РФ остается для индейцев ключевым поставщиком оружия. Индия, имеющая одну из самых больших армий в мире и имеющую давние пограничные споры со своими соседями Пакистаном и Китаем, достаточно сильно зависит от российского оборудования, а сценарий ухудшения взаимоотношений может мгновенно подорвать ее возможности сдерживать Китай.

Сам премьер пытается балансировать между США, с которыми в Индии стратегическое партнерство, Россией, с которой страна желает и дальше поддерживать активные стратегические отношения, связанные на общих экономических интересах, и КНР, главным политическим и военным конкурентом.

Осуждаем войну, но не Россию

Между тем, несмотря на заинтересованность в дальнейших отношениях с РФ, Моди является одним из немногих политиков Глобального Юга, кто в определенной степени абсолютно четко оценивает действия Путина в его агрессивной войне против Украины и говорит ему это лично. Так, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году премьер-министр Индии заявил российскому диктатору, что в 21 веке войны – не инструмент решения политических проблем.

Однако во всех своих заявлениях Моди почему-то никогда не упоминает о России и лично Путина, не называет такие действия против Украины агрессией, выражая скорее общеполитические оценки опасности собственно войны как таковой для всего мира. Такая риторика позволяет Кремлю спокойно относиться к подобным высказываниям, ведь они не несут никакого практического вреда.

Посреднические ожидания

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, отвечая на вопросы на слушаниях в Сенате по поводу визита премьер-министра Индии в Москву в этом месяце заявил, что ожидает вскоре, что Индия начнет активнее сотрудничать с Украиной, – сообщает Reuters. Ранее Государственный департамент США выразил обеспокоенность по поводу взаимоотношений Индии с Россией.

Почти то же говорит и министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

"Я ожидаю, что будет больше контактов между нами и Украиной, а также между нами и Россией", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности визита Моди в Украину.

Использовать Украину

Действительно ли наши американские партнеры провели с индийцами "воспитательную" работу и направили их в правильное русло в вопросе войны в Украине, покажет время и кажется, что своим визитом в украинскую столицу лидер Индии стремится, в первую очередь, легитимизировать свои экономические отношения с Россией. Ведь не секрет, что именно закупка Индией российской нефти дает возможность Путину и дальше поддерживать определенную экономическую стабильность, что позволит ему вести многолетнюю войну на уничтожение Украины. что делают все руководители стран Глобального Юга во время встреч с представителями Украины.

Индия, конечно, не хотела, чтобы ее воспринимали как страну, которая помогает России в проведении этой агрессивной войны. В частности, еще и потому, что Индии важны отношения с Западом. Для этого ей нужно демонстрировать свою нейтральность по отношению к войне, поэтому визит в Украину – лучшая возможность сделать это. Но важны не слова, а дела, а вот они прекрасно демонстрируют реальные приоритеты Индии, которая продолжает покупать оружие и нефть у России и помогает экономически выживать.

Индия не будет рисковать отношениями с Россией .

"Собственно, индийские интересы состоят в том, чтобы продолжать сотрудничество с Россией и не давать ей стать все более зависимой от Китая. Конечно, это заблуждение, потому что интересы КНР и РФ совпадают" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксперт по вопросам внешней и политики безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению Александра Хары, важный момент – критика и просьба со стороны партнеров Украины по прекращению тесных отношений с РФ. Для Индии формат сотрудничества со странами Запада очень важен, поскольку Китай представляет угрозу, в том числе территориально.

"Американские и европейские партнеры, встречаясь с Моди, постоянно говорят, что давайте давить на Россию, потому что она начала и ведет эту войну. Что Индия должна выбирать сторону жертвы, а не помогать агрессору. Поэтому я думаю, что на таком фоне этот визит и будет проходить. В то же время мировоззрение нынешнего индийского правительства не очень отличается от того, что рассказывают российские пропагандистские каналы. В Индии господствует мнение, что Россия – слишком большое государство, чтобы она проиграла или была возможность заставить ее что-нибудь сделать", – отмечает эксперт.

По словам Александра Хары, хотя индийцы и снизили количество импорта российского оружия, но все равно зависимость от этих поставок остается. То есть им нужна РФ, не только потому, что они хотят использовать дешевые ресурсы. Именно поэтому индийцы вряд ли будут приставать на украинскую Формулу мира, потому что не хотят рисковать отношениями с Россией. Эксперт считает, что больше всего индийцы будут и дальше рассказывать, что нужно дипломатическое урегулирование, компромиссы и все прочее. Как собственно действуют и китайцы.

"Я не верю, что будет какой-то прорыв после этого визита, какая-нибудь серьезная миротворческая инициатива со стороны Индии. В политической элите краны заблуждение, что как во времена Холодной войны Индия не присоединилась ни к кому, так и сейчас они могут себе это позволить. Но ситуация кардинально изменилась в возросшей роли Китая. И если Индия хочет, чтобы Штаты помогали им сдерживать агрессивную роль КНР, нужно выбирать, с кем ты сегодня. Индийцы не спешат и очень нервничают, когда европейцы или американцы им что-то об этом говорят. Они воспринимаются, это как проявление неоколониализма, и, собственно, чтобы показать свою независимость, будут покупать у России что угодно. Но усидеть на двух стульях все будет труднее", – отметил Александр Хара.

С Модой надо быть осторожным

"Моди ставит перед собой несколько задач, которые он хочет реализовать при помощи визита в Украину. Прежде всего, он пытается маневрировать между Западом и миром авторитаризма, потому что экономические интересы Индии связаны как с Россией, так и США и ЕС. Но вместе с тем он не хочет терять лицо и стремится подтвердить реноме Индии как демократической страны, при этом обнимая диктатора. Приезжая в Украину, он планирует выглядеть, как, знаете, ровно отдаленный и нейтральный человек, который и в Москву, и в Киев приехал. Поэтому нужно подумать, как именно его принимать, чтобы не попасть в ловушку" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, основная проблема в том, что Индия ставит во главу угла не международное право, не ценности демократии, а свои корыстные экономические интересы. Это все еще довольно бедная страна, нуждающаяся в дешевых российских энергоносителях. Вместе с тем, Индия хочет выглядеть как страна, для которой имеют значение демократические ценности.

Нарендра Моди в последнее время налаживает отношения с США и ЕС. Он хочет выглядеть хорошо в глазах Запада и для равновесия запланировал визит в Киев. То есть это попытка использовать Украину, по крайней мере, в этом аспекте. Поэтому в этой ситуации нужно быть осторожными. Возникает большой вопрос – как мы будем играть в эту сложную геополитическую игру. Так как, кажется, нас хотят использовать для улучшения своего реноме. Поэтому нужно сыграть очень тонко, чтобы выиграть, а не проиграть. Чтобы не нас использовали, а чтобы защитили свои интересы. Поэтому перед тем, как Моде приедет в Украину, нужно подумать, что следует делать", – считает Мережко.

По мнению Александра Мережко, Украина может использовать этот визит с пользой для себя, увеличив шансы на организацию второго Глобального саммита мира. Ведь Индия, в отличие от Китая, приняла участие в швейцарском саммите, хотя и не подписала финальную декларацию. Поэтому нужно развивать этот успех и использовать ситуацию таким образом, чтобы визит Моди имел какие-то конкретные результаты, а именно участие Индии во втором Глобальном саммите мира.

"Что касается перспективы посредничества, то если говорить теоретически – Индия имеет определенное влияние на Россию. Пока не так велик, как Пекин на Москву. То есть, если Индия откажется от покупки российских энергоносителей и присоединится к западным санкциям, то это нанесет удар российской экономике. Вряд ли она это сделает в ближайшей перспективе, но теоретически поэтому она имеет определенное влияние на Россию. Потому может участвовать в миротворческом процессе. На практике, по-моему, это сомнительно, но какой-то небольшой шанс на это существует. Главное, Индию нужно активнее вовлекать в многосторонний переговорный процесс", – отметил Александр Мережко.