Прошли два года и сто девять дней войны. В целом ситуация на фронте более-менее стабильная и за прошедшие сутки ничего экстраординарного не случилось за исключением двух направлений.

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Во-первых, россияне продолжают попытки продвинутся на восточной окраине Часова Яра. И если их усилия на флангах ни к чему не привели, то в своем любимом жанре - "штурм в лоб" они добились определенных успехов и продвинулись вперед.

Чего это им стоило - история, как говориться, умалчивает. Но согласитесь: странно сильнее самих путинских генералов жалеть их же солдат. Видимо для Путина эти люди оказались лишними в его плане будущего триумфа России. Поэтому он посчитал хорошей идеей заплатить их жизнями за те сотни метров территории, которые этой ценой получены. Кстати, не факт, что он потом сможет эти сотни метров удержать. Но это уже совсем другой разговор…

Я когда был советским школьником, то в классе восьмом или девятом, мы писали сочинение на тему "Проблема "лишнего человека" в русской литературе 19 века". Наверняка и школьник Володя Путин писал аналогичное сочинение. Тогда он, наверное (как и я) ломал голову и думал о Базарове или дяде Ване и о том, как же сложна и загадочна тема "лишнего человека"...

А в 21 веке оказалась, что эта проблема яйца выеденного не стоит: если ты считаешь человека "лишним" - его надо убить. Как говорил Великий Вождь и Учитель (еще в 20 веке): "Есть человек - есть проблема. Нет человека - нет проблемы". Мда… Хороший "лишний человек" - это мертвый "лишний человек".

В России много лишних людей. Очень много. Они доставляют Путину только хлопоты. Толку от них - ноль. Для добычи нефти нужны от силы тысяч двести-триста народу. Да и то - лучше бесправных гастарбайтеров потому, что им не нужно будет платить пенсию, для них не нужно делать медицину бесплатной, им не обязательно строить школы и детские сады и т.д.

А все остальные - лишние. Их трупами можно выстилать бескрайнюю украинскую степь, их можно бросать в мясные атаки, под бомбы и пулеметы… И в их смерти для Путина больше пользы, чем в их жизни. Он же еще в самом начале войны сказал: что русскому человеку лучше на войне погибнуть, чем от водки.

А я вот, кстати, даже и не знаю: почему лучше на фронте? Как-то все на эту путинскую мысль сразу начинают кивать головой и говорить: цинично, конечно, но ведь правда - лучше на фронте…

А я думаю - от водки лучше. А че: ты бухаешь, тебе хорошо. Потом еще больше бухаешь, а потом по пьянке тихо замерзнешь в каком-нибудь сугробе или просто во сне захлебнешься блевотиной и все - похороны, девять дней, сорок дней и понеслась душа в рай.

А тут ползешь по грязной, размокшей от дождей заброшенной пашне, твои кишки за тобой на три метра растянулись, кровища хлещет, боль адская, а смерти все нет и нет. Вот уже и стемнело, холодно, ты уже и кричать не можешь, силы оставили тебя, а на тебя смотрят украинские звезды и ты слышишь дыхание бродячих собак, которые терпеливо ждут когда ты сдохнешь чтобы полакомиться тобой, а пока нюхают твои внутренности и лижут кровь…

Бьюсь об заклад: в этот момент солдатик меньше всего думает о таких высоких материях как противостояние с НАТО, война с укрофашистами или борьба за Русский мир. Этот солдатик - просто обезумевший комок боли и страха. И уж самое последнее, что ему в этот момент приходит в голову, так это мысль о том, как хорошо, что он вот так умирает, а не по пьянке…

Но, ладно. Я отвлекся. Второе направление, которое вызывает беспокойство - покровское. Россияне опять наступают северо-западнее Очеретино. И уже довольно далеко продвинулись.

По этому поводу известный украинский блогер Константин Машовец (телеграмм-канал "Zvиздец Мангусту") пишет, что если на покровском направлении события будут развиваться в таком же духе еще пару дней, то тактический успех россиян превратится в оперативный и тогда для купирования этого российского успеха нужно будет потратить значительные ресурсы, которые придется снимать с других направлений. Обычно Машовец относится к возможностям россиян скептичнее, и уж если он так встревожился, то значит дело и впрямь серьезное.

Зеленский приехал в Берлин на конференцию по восстановлению Украины и для того чтобы (как написали украинские медиа - "заодно") встретиться с Шольцем, Штайнмайером и выступить в бундестаге. Все прошло хорошо: Зеленский благодарил Германию за поддержку, немецкие политики обещали ее продолжить, депутаты аплодировали. В общем я доволен.

Довольно предсказуемо повели себя депутаты от группы Сары Вагенкнехт и фракции AfD. Эти депутаты представляют те политические силы в Германии, которые требуют от правительства прекратить всякую помощь Украине с тем, чтобы она немедленно села за стол переговоров с Путиным. Они бойкотировали выступление Зеленского, называли его "нелегитимным", "президентом войны", "убийцей украинцев" и человеком, который хочет втянуть НАТО (а значит - и Германию) в войну с Россией.

Я бы не преувеличивал роль этих партий в политической жизни Германии. У них совокупно 92 депутата в нынешнем бундестаге, что составляет всего лишь 12% мест. Даже если взять результаты последних (воскресных) выборов в Европарламент, то за них проголосовало в общей сложности 20% немцев. То есть 80% немцев проголосовали за партии, которые твердо стоят на позиции продолжения поддержки Украины. Так что причин для беспокойства нет. Во всяком случае я их не вижу.

У меня вообще складывается ощущение, что поддержка Украины в немецком обществе опять начала расти. Во всяком случае все ведущие политические партии Германии: и христианские демократы, и социалисты, и зеленые с либералами - все пошли на выборы в Европарламент с четкой позицией продолжения помощи Украине в войне против России. Вряд ли они стали бы занимать такую однозначную позицию, если бы знали, что немецкие избиратели ее не разделяют.Что же касается моего мнения на этот счет, то я безусловно за победу Украины и разгром и изгнание агрессора с ее территории, но только при условии, что западная помощь не прекратиться, а напротив будет только расти.

В этом отношении я за Европу более-менее спокоен. Тут есть понимание угрозы со стороны путинской России и достаточно сочувствия украинцам. Что же касается Америки, то тут у меня оптимизма меньше. Особенно если речь идет о Байдене и его команде. Я думаю, что если эта администрация останется у власти еще на один срок, то катастрофа неминуема.

И вот еще что: мне безумно жалко украинцев. Они оказались в чудовищно тяжелой ситуации. И я считаю бесчеловечно и подло, сидя в тепле и безопасности, призывать их продолжать борьбу. Только тот, кто сам с оружием в руках защищает свою страну, только тот имеет право говорить о войне до победного конца. А всем таким же как я "болельщикам на трибунах" позволительно лишь призывать к миру. У таких болельщиков нет права требовать от других идти на войну и на возможную смерть, уж коль они сами по тем или иным причинам на нее не пошли.

Впрочем, я уже об этом много раз писал. Поэтому я буду призывать в миру, а вы (если готовы воевать) не обращайте на меня внимания. Если украинские солдаты по прежнему хотят драться до полного освобождения территории Украины от агрессора (а именно в этом убеждает нас Зеленский), то я только могу ими восхищаться и настаивать на продолжении помощи им.

Слава Украине!🇺🇦

ХАМАС наконец ответил на мирный план Байдена. ХАМАСовцы сообщили, что они принимают план, но при этом настаивают, чтобы перемирие было не временным, а "полным прекращением огня". При этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на израильского чиновника, что ХАМАС якобы отклонил предложение об освобождении заложников.

Что все это значит и почему это называется "принятием плана Байдена", а не его отклонением - я не понимаю. Однако, пишут, что стороны изучают ответ ХАМАСа и скоро сообщат нам как они его понимают. Такие дела…