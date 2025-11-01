1. "[Российский ядерный ракетный носитель] "Орешник" - страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем дыхнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь… Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы, и остальные."

2. "[Бывший главный редактор антилукашенковского NEXTA Роман] Протасевич[, задержанный вместе с подругой в 2020 году, когда вынудили самолет Афины Вильнюс сесть в Минске, после чего произошло очередное резкое ухудшение отношений Запада и Украины с Беларусью,] это сотрудник нашей разведки… [В Греции] он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно."

Протасевич, кстати, сразу эти слова подтвердил (заодно отмечу: год назад, прилетев на отдых в Дубаи, он говорил, что "как в известном меме" прибыл туда "посмотреть на шпили", тем самым ясно намекнув на операцию российской разведки по убийству в Лондоне "предателя" Литвиненко, когда и появился этот издевательский мем).

Ну а собственно Лукашенко все, понятно, говорил по-русски, однако же "перевожу" - именно с белорусского и с учетом того, что оба заявления состоялись в один день (31 октября), то есть безусловно между собой связаны неким смыслом (хотя и были вроде бы совсем о разном):

"Ребята-европята, давайте жить дружно! Тот, кого вы так отчаянно от меня защищали четыре года назад, сдал вас всех сразу мгновенно, а сейчас уже даже не опровергает, что был моим агентом, и если я добавлю, например, что наемным убийцей, то он, пацан, на всякий случай и это тоже подтвердит, вот скажите: оно, говно, этого стоило?

А сейчас у меня еще и ракеты появятся от кретина-недомерка - а тот в самом деле бахнет, потому что сам бахнутый! Возьмите меня лучше к себе - вместе со страной - и я вам быстро всем пригожусь! Трамп Фредович, ау, я туточки!"

Такой себе кот Леопольд ядерного времени…