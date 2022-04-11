Лавров заявил, что перемирия ради переговоров с Украиной не будет

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что государство-агрессор не будет останавливать боевые действия в Украине ради мирных переговоров с нашим государством. Он также солгал, что на такой шаг Россия по распоряжению президента РФ Владимира Путина якобы пошла перед первым раундом переговоров.

Сейчас Лавров угрожает, что оккупанты будут обстреливать украинские мирные города и села, пока Киев не подпишет окончательный мирный договор. Об этом Лавров заявил в интервью пропагандистам по федеральному телеканалу "Россия".

Лавров заявил, что ранее Россия якобы приостанавливала боевые действия и обстрелы территории Украины в феврале, когда украинская и российская делегации впервые встречались на территории Беларуси. На самом деле, и первый раунд переговоров, и все последующие проходили под канонады российских ракетных, бомбовых и артиллерийских ударов.

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Однако теперь, говорит Лавров, "позиция поменялась".

"Когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет, пока не будет достигнута окончательная договоренность. Пока она не будет подписана", — заявил глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора.

Напомним, ранее Лавров заявил о новой цели войны против Украины. Он уже не упоминал ни о "денацификации", ни о "спасении народа Донбасса". По словам путинского чиновника, Россия на территории Украины борется с "безоглядным расширением США и их курсом на доминирование в мире".

Почему с США оккупанты решили "бороться", убивая мирных украинцев, Лавров не уточнил.