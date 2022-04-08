Лавров захотел сделать Беларусь гарантом безопасности Украины: у Зеленского ответили на странную просьбу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров хочет, чтобы Беларусь стала одной из стран – гарантов безопасности для Украины. В Офисе президента Украины ответили Лаврову, назвав его предложение странным.

Об инициативе Кремля Лавров рассказал в комментарии российским СМИ. "Мы предложили, чтобы среди стран-гарантов обязательно была Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный перечень стран-гарантов, согласовываются", – сказал он.

По словам Лаврова, Украины якобы стремится включить в указанный список все страны, с которыми граничит. При этом, вместо "Беларусь" он употребил шовинистическое "Белоруссия".

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На заявление главы российского МИД отреагировали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал предложение Лаврова странным, учитывая роль Беларуси в войне против украинского государства.

"В переговорном процессе участвуют две стороны. Каждый имеет право на свои вопросительные позиции. Беларусь предложена только российской стороной к обсуждению. Несколько странное предложение, учитывая роль Беларуси в российской агрессии", – сказал Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

При этом он объяснил, что поскольку у России и Беларуси союзнические отношения, Москва посредством союзника "пытается хоть какие-то дополнительные условия выставить и усилить свои позиции".

Напомним, с территории Беларуси произошло вторжение РФ в Украину. Кроме того, из этой страны оккупанты запускают ракеты по украинским городам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Давид Арахамия объяснил, что среди своихгарантов безопасности Украина видит страны Совета безопасности ООН, в частности, США, Великобританию, Китай, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль.