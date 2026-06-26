Лавров отреагировал на заявление Рубио о договоренностях на Аляске: целые сутки собирался с мыслями

Глава министерства иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что словам госсекретаря США Марко Рубио не хватает "изящности". Речь идет о заявлении главы американского Госдепартамента об отсутствии договоренностей о прекращении войны в Украине в ходе переговоров между РФ и США в Анкоридже на Аляске.

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По словам Лаврова, американцы якобы дважды представили Кремлю свои предложения, с которыми российский режим согласился. Именно так российский "дипломат" 26 июня ответил на просьбу прокомментировать заявление Марко Рубио.

Что сказал Лавров

Глава МИД России напомнил, что за несколько дней до встречи на Аляске в Москве побывал спецпредставитель президента США Стив Виткофф. Он привез российскому диктатору ряд предложений, с которыми якобы Кремль согласился. И уже в Анкоридже российский диктатор перечислил президенту США эти предложения "пункт за пунктом", причем "в присутствии Трампа и Рубио спрашивал Виткоффа, правильно ли он понял".

"Поэтому когда Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопросы с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением. Если одна сторона, в данном случае США, выложила на стол свои предложения по урегулированию, о том, как подойти к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что соглашения не было, получается не очень изящно", – сказал Лавров.

В Госдепартаменте США эти слова Лаврова никак не прокомментировали.

Что предшествовало

Госсекретарь США Марко Рубио 25 июня пояснил, что между США и Россией на Аляске "не было никаких договоренностей". Он признал, что на Аляске американцы сделали предложение россиянам, но подчеркнул, что "никакого соглашения не было", и поэтому американский президент "до сих пор работает над предложением о прекращении огня".

Между прочим, отметим, что и в России ранее также ни разу не говорили о "достижении соглашения" на Аляске, даже придумали и активно использовали словосочетание "дух Анкориджа" вместо слова "договоренности".

Более того, до этого Лавров уже предполагал, что саммит на Аляске на самом деле был задуман с целью выиграть время для усиления военной поддержки Украины. Хотя он и утверждал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент.

Раскрывая "дух Анкориджа", Лавров пояснял, что на саммите были обсуждены и согласованы параметры политико-дипломатического урегулирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Марко Рубио признал, что Соединенные Штатыпока так и не достигли ощутимых результатов в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, Вашингтон готов продолжать играть посредническую роль, однако только при условии, что диалог будет продуктивным.

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