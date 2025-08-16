Бессмертный обратил внимание на невербальные сигналы во время саммита на Аляске: что было не так

Президент США Дональд Трамп был плохо подготовлен к саммиту с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Фактически он провалил эту встречу, отдав такую важную карту даром. О том, что Трамп был недоволен результатом саммита, свидетельствовали невербальные сигналы, которые можно было считать во время пресс-конференции.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. Саммит на Аляске, за которым следил весь мир, он назвал "встречей двух моральных уродов".

"Один – неподготовленный, необразованный, а иногда и откровенно туповатый в поведении и лексике. Другой – типичный криминальный авторитет, который использует ФСБшно-КГБшные методы, чтобы запудрить мозги Дональду Трампу. Первое впечатление: полная неподготовленность Трампа к таким переговорам. Он провалил встречу. Хотя мог "выиграть", даже ничего особенного не делая, но уже с первого шага сам себя развалил", – сказал дипломат.

Что было не так во время саммита

Бессмертный указал на момент, когда солдаты армии США стояли на коленях, расстилая ковер к трапу самолета Путина. Тем временем Трамп шел к нему около 15 метров просто по бетону, потому что к его самолету красной дорожки не хватило.

"Вот и вся суть трампизма: показное, бессодержательное и одновременно унизительное. А его слова "десять из десяти"? Такая же ложь, как и все его предыдущие заявления о "24 часах". Помните еще до начала: он говорил – "одна-две минуты, и все будет ясно", – отметил политик.

В итоге две запланированные встречи – в узком и более широком формате – сократили до одной. Стороны не сели за один стол, хотя был запланирован обед после саммита и пресс-конференции.

"Это ответ на любой вопрос: встреча абсолютно пустая. Еще один момент. Фраза Путина об "устранении первой причины". Я думал, он будет тянуть время, но он сразу влупил, словно молотком по голове Трампа", – сказал Бессмертный.

Невербальные сигналы во время пресс-конференции

Кроме того, что был нарушен протокол – Трамп как принимающая сторона должен был выступать первым, однако сначала слово взял Путин – есть еще несколько моментов.

Это в частности осанка, мимика, сжатые губы Дональда Трампа. Все свидетельствовало, что он недоволен тем, как сложилась ситуация.

"У него же достаточно пышные губы, но здесь – замкнутые, крепко сжатые, фигура сгорбленная. Это означало, что он люто ненавидел ситуацию, в которой оказался. Он ненавидел журналистов перед собой и одновременно был настолько увлечен фигурой московского фюрера, что Путин просто сыграл на слабостях Дональда Трампа. Да, эти фразы: "Вот если бы вы были, то не было бы..." или "Я же предупреждал Байдена..." – это прямое топтание по Байдену. Это и есть Дональд Трамп. Но на самом деле он выглядел беспомощным", – говорит дипломат.

Трамп хочет Нобелевскую премию

Бессмертный считает, что экс-советник президента США Джон Болтон прав: Трамп одержим Нобелевской премией мира. На пути к ней его ничто не останавливает, для республиканца не имеют значения ни моральные падения, ни аморальные уступки, даже рукопожатие с уголовным преступником Путиным.

По словам дипломата, Трамп грезит этой премией, потому что для него особенно болезненно, что Барак Обама имеет награду, а он – нет. Для действующего президента США это смертельно оскорбительно, поэтому это его "идея фикс".

"Он готов на все: хоть с московским фюрером, хоть с Лукашенко – чтобы записать себе "историческое примирение". Но на этот раз на выходе к СМИ он молчал. Почему? Потому что сказать было нечего. Все, что он мог бы произнести после такой унизительной встречи с Путиным, ему сразу же припомнили бы и в Киеве, и в Брюсселе, и в других европейских столицах. Он понял: его просто растоптали. И вместо ответа он сбежал – переложив ответственность: мол, теперь решение должен принимать Зеленский и немного европейские лидеры. Фактически он сбежал от роли, которую должны были бы сыграть Соединенные Штаты", – отметил Бессмертный.

Он добавил, что на лице Трампа читалась мысль "я же не получу Нобелевской премии". Это его очень раздражало, поэтому он все время сжимал губы.

"Когда он говорил свои жалкие две минуты, он просто выжимал слова из себя, возненавидев этот момент. Но восхищение московским фюрером все равно заставило его действовать – и бежать. Это был побег от журналистов! А Трамп же любит разводить демагогию, указывать. Здесь он просто запнулся и убежал", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах на Аляске президент США Дональд Трамп "не проиграл", но кремлевский диктатор Владимир Путин – "явно победил". Главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах, отметил бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

