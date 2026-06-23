"Получилось, как получилось": Лавров не исключил, что Путина "обманули" во время встречи с Трампом на Аляске

Глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение, что саммит между лидером РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске на самом деле был задуман с целью выиграть время для усиления военной поддержки Украины. При этом он добавил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент.

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Об этом пишет The Moscow Times. Издание ссылается на заявление Лаврова на посольском "круглом столе", посвященном российской войне против Украины.

В Москве заговорили о возможном "обмане" в Анкоридже

Комментируя итоги переговоров Путина и Трампа в Анкоридже, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что не исключает возможности того, что договоренности могли быть использованы как способ выиграть время для дооснащения Украины.

"Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана для того, чтобы выиграть время для дооснащения киевского режима. Не хочу даже об этом думать. Но на практике получилось так, как получилось", — сказал Лавров.

По словам Лаврова, в Кремле больше не рассматривают Соединенные Штаты в качестве объективного посредника в вопросах урегулирования войны.

Министр посетовал на усиление санкционного давления со стороны Вашингтона и заявил, что администрация Трампа не только оставила в силе ограничения, введенные при президентстве Джо Байдена, но и приняла новые санкционные меры против России.

"Уже, помимо продления всех байденовских санкций, принят немалый пакет санкций администрации Трампа против России", – заявил глава МИД РФ.

Лавров также напомнил о заявлениях Дональда Трампа после встречи на Аляске. По его словам, американский президент тогда подчеркивал необходимость достижения долгосрочного мира, а не временного перемирия, и что "Аляска заложила основу для движения в этом направлении".

Лавров заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной

Глава МИД России, говоря о возможном "обмане" на Аляске, отметил, что на саммите были обсуждены и согласованы параметры политико-дипломатического урегулирования.

По его словам, Путин "каждый раз, когда выступает на украинскую тему, подчеркивает, что мы однозначно отдаем предпочтение политико-дипломатическому урегулированию".

Лавров заявил, что Москва готова возобновить мирные переговоры с Украиной с того места, где они были приостановлены.

"Мы готовы вести переговоры с Киевом, как мы всегда это делали", – сказал Лавров.

Анкоридж не изменил позиции Кремля

Встреча Путина и Трампа в августе 2025 года в Анкоридже стала первыми переговорами на высшем уровне между Россией и США с 2021 года, а также первым визитом российского президента в Соединенные Штаты за последнее десятилетие.

После саммита состоялось несколько раундов переговоров между Россией и Украиной, однако существенного прогресса достичь не удалось.

Как отмечает издание, Путин не отказался от своих максималистских требований к Киеву, в частности относительно передачи под контроль России всей территории Донецкой и Луганской областей.

Украина такие требования категорически отвергает.

На Западе признают, что позиции Украины укрепляются

В то же время, по данным Bloomberg, в западных столицах в последние месяцы произошел пересмотр оценок перспектив войны.

Источники агентства среди дипломатов сообщали, что Дональд Трамп изменил свое видение ситуации после консультаций с союзниками.

Если раньше президент США заявлял, что у Украины "нет козырей", то теперь среди представителей стран G7 и окружения Трампа все больше укрепляется убеждение, что Россия не способна одержать победу на поле боя.

По словам одного из представителей G7, Вашингтон и европейские союзники в настоящее время сходятся во мнении, что позиции Киева постепенно укрепляются, а возможности Москвы для достижения своих целей остаются ограниченными.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лавров пригрозил, что РФ и в дальнейшем будет наносить массированные удары по Украине. По его словам, это якобы реакция на украинские атаки и выполнение приказов российского руководства.

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