Сначала — о многосербии и разнобоснии, а потом уже перейдём к оркостану и Украине.

Видео дня

Не так давно я в собачьем контексте ошибочно назвал Додика президентом Сербии. В действительности президент Сербии — не Додик, а, наоборот, Александр Вучич.

Милорад же Додик — не сербский президент, а сербский СОпрезидент совсем другого государства — Боснии и Герцеговины, точнее — член-представитель Республики Сербской, являющейся особым образованием в рамках БиГ, в коллективном президиуме (из 3 человек) этой самой БиГ от этой самой Республики Сербской. Каковая Республика Сербская (не путать с Сербией "настоящей" — Республикой Сербия, у которой столица Белград) входит в БиГ (в широком смысле) наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины (БиГ в узком смысле), на самом деле федерацией не являющейся, а в федерацию (БиГ в широком смысле, у которой столица Сараево) входящей.

Так что всё очень просто, запутаться просто невозможно, разве что я немножко запутался случайно.

Есть ещё, правда, не всеми признанное суверенное независимое государство Косово (мы с ним, конечно, дружим, но, конечно, его не признаём), про которое тоже говорят, что оно Сербия, но это клевета, а клевещет так только Сербия (которая "настоящая"), да и то уже не вся.

При диктаторе Тито (то друге, то враге, то полудруге бывшего ссср), сварганившем ненадолго единую и уникальную [социалистическо-капиталистическую] СФРЮ (короче — Югославию), этих самобытных нюансов, безусловно, не было, но в постдиктаторское время там произошло (с участием НАТО) некоторое национально-религиозное размежевание, которое, возможно, ещё, кстати, не совсем закончилось.

Ну и к чему же я это всё? А вот к чему.

У кого подобное описанному многосербию ещё впереди, так это у стасорокамиллионного оркостана. Только в несопоставимо бОльшем масштабе. Чего мы таки и добьёмся.

Хотя в рф, судя по статье якобы медведчука, не против нечто подобное соорудить в Украине, сделав у нас Украину ещё и параллельную — пророссийскую. С этой идеей мордоряне могут смело идти по курсу русского корабля (который по этому курсу уже пришёл). Лучше пусть будет много маленьких россий под цивилизованным контролем.

Слава Украине!

P.S. Среди реплик по предыдущей статье был и вопрос: говорят, у пуйла двойников несколько десятков — и что, за каждым носят чемодан с какашками? Отвечаю: видимо, не за каждым, а только за оригиналом и, чтоб никто не догадался, за исполнителем роли в каждый данный момент — то есть чемоданов (не считая ядерного) всего два: один закреплён за постоянным хозяином (если такой ещё есть), второй за меняющимися.

P. P. S. В связи с подлой задержкой "Леопардов" многие интересуются, на кого работает немецкий канцлер Шольц. Отвечаю: теперь уже на Цивилизацию, но его прежний хозяин этим очень недоволен. Видео недовольства — здесь. В роли пуйла — Мюллер, в роли которого Броневой, в роли собеседника — Штирлиц, в роли которого Тихонов.