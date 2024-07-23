'Кто по духу с*чий сын': Порошенко в Раде резко обратился к нардепам из-за необходимости запрета русской церкви

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал депутатов проголосовать во втором чтении законопроект 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций". Как известно, законопроект имеет целью сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

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Порошенко напомнил одно из заявлений московского патриарха Кирилла, который с первых дней поддерживает вооруженную агрессию России и благословляет оккупантов на убийство украинцев.

"Когда России противостоит весь англо-саксонский и западный мир, следует усилить поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой, и каждый церковный приход должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, посылки, по возможности сами поезжайте". Я прошу прощения за русский язык, но это дословная цитата псевдопатриарха, генерала ФСБ Гундяева, призывающего убивать украинцев", – сказал Порошенко.

"Какие еще аргументы нужны этому залу, этому президиуму для того, чтобы, в конце концов, поставить и проголосовать церковный закон? Что мешает нам, парламенту страны, уже одиннадцатый год истекающей кровью, полтора года держать законодательную инициативу украинского правительства, не нашу – наша была лучше, блокируя сегодня рассмотрение этого вопроса? Это будет красноречивое голосование, и каждый украинец сможет увидеть политику "кто сын его по духу, а кто по духу сукин сын", – констатировал пятый президент.

Порошенко также опроверг тезисы российской пропаганды о том, что против запрета московской церкви якобы выступают западные союзники.

"Это фейки, разгоняющие за деньги Москвы ФСБ, "сук православных", Деркачев, якобы утверждая, что американцы против. Посмотрите, пожалуйста, выступление Майка Джонсона, который говорит, что РПЦ – удар в сердце Украины. Хочу напомнить, что Томос, который я как президент Украины имел честь получить из рук Вселенского Патриарха, – одним из первых меня поздравил президент Соединенных Штатов Трамп. И не надо врать – весь мир сегодня вместе с нами, с Украиной", – убежден Порошенко.

"Напомню: единственное, где в законопроекте упоминается слово "запрет", – это по отношению к РПЦ. А вот как Россия запрещает, посмотрите на последний храм ПЦУ, уничтоженный Россией в Евпатории. Посмотрите на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая официально признает РПЦ инструментом российского влияния, пропаганды, не имеющей ничего общего со свободой вероисповедания. А украинский филиал должен определиться: либо он с Богом и Украиной, либо с сатаной и Россией. Выбор за ними. Выбор за вами", – обратился Порошенко к депутатам.