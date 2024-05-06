Критическая ситуация на фронте: Порошенко в Берлине призвал союзников безотлагательно предоставить Украине 'Петриоты' и 'Таурусы'

Петр Порошенко в Берлине провел встречу с главой комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом. Пятый президент поблагодарил за лидерство Германии в поддержке Украины.

Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"Перед каждой международной поездкой я посещаю фронт и общаюсь с нашими героями, чтобы из первых уст передать нашим партнерам информацию о реальной ситуации на поле боя и потребностях украинского войска для отпора путинскому нашествию. Поэтому сегодня я четко отметил, что критическая ситуация на фронте нуждается в неотложной и значительно мощной помощи союзников, прежде всего средствами противовоздушной обороны, в частности "Петриот", артиллерийскими снарядами и ракетами для поражения российских войск на далеком расстоянии, включая системы "Таурус", – написал Порошенко.

Он также ознакомил Михаэля Рота с новейшими эффективными разработками Фонда Порошенко в области радиоэлектронной борьбы, так называемым проектом "Ай-Петри".

"Отметил необходимость эффективной политической, экономической и военно-технологической мобилизации стран Запада для обеспечения поражения агрессивного путинского режима в Украине", - отметил Порошенко.

"Рецепт нашей победы ясен: единство, больше мощного оружия, больше адских санкций, больше всесторонней поддержки Украины, членство Украины в ЕС и НАТО. Нужна решительность и политическая воля стран Запада", – убежден Петр Порошенко.

Петр Порошенко в Берлине принимает участие в Конгрессе Христианско-демократического союза Германии, посвященном подготовке к общеевропейским выборам. Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с представителями немецких политических и экспертных кругов, а также выступит на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра.

Главными темами станут вопросы усиления политической, военной и финансовой поддержки Украины со стороны Германии, путей достижения совместной победы над российским агрессором, безотлагательного запуска вступительных переговоров с ЕС, приглашения Украины присоединиться к Вашингтонскому договору НАТО на юбилейном саммите Альянса и укрепления демократической устойчивости.