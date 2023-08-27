550 день горячей фазы Украинской Освободительной войны. Всю ночь ПВО сбивало российские ракеты, атаковавшие наши города. На севере, юге и востоке Украины идут кровопролитные, тяжелые бои. Через полтора года с момента широкомасштабного вторжения Украина не побеждена и повержена, как планировали российские правители, а атакует вражеские позиции, выдавливая врага с захваченных территорий. Какой бы высокомерный бред не несли в Кремле, как бы не лгали и не изворачивались, как бы не пытались изобразить из себя жертву агрессии коварного Запада, бессмысленность и абсурдная кровожадность этой войны давно очевидна для всего мира.

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По форме – это колониальная война, война империи за потерянные в результате политических процессов территории. По сути – это война на уничтожение населения, идентичности и инфраструктуры соседнего независимого государства.

То, что это война на уничтожение, давно стало очевидным. После провала "блицкрига" (дедушка Адольф с жалостью гладит Путина по лысинке и ехидно улыбается), когда стало понятно, что ни за три дня, ни за три недели, ни за три месяца или года, поставить Украину на колени не получится, стратегия Кремля изменилась.

Если при составлении плана оккупации делался расчет на поддержку населения, то после начала боевых действий население вынесли за скобки, его, как как фактор, учитывать перестали.

России нужны территории. Буфер. Ей нужно отсутствие сильного независимого промышленного государства у границ, а как это сделать – это уже второй вопрос. Захватить и приручить не получилось? Ну и хорошо. Тогда можно уничтожить. Это, конечно, затратно, но проще и привычное.

Россия стала на рельсы длительной войны, войны, результатом которой должно стать исчезновение Украины, как государства, а украинцев, как политической нации и национальной идентичности.

Как писали российские пропагандисты: украинцы – это поглупевшие русские, несуществующий народ, говорящий на птичьем языке, смешные селяне... Это потом стали рассказывать о борьбе с неонацистским украинским режимом и придумывать разные причины, почему нужно уничтожить соседнюю страну. Для придания массовым убийствам благообразной формы всегда придумывают какой-нибудь повод. Для внутреннего употребления подойдет любой, как бы абсурден он не был.

На сегодня цели войны со стороны России можно сформулировать так:

1. Уничтожение промышленной, энергетической и портовой инфраструктуры Украины для создания непригодных для жизни условий на не оккупированных территориях.

2. Затягивание военного конфликта для перевода боевых действий в вялотекущую стадию, с целью истощения внешних и внутренних ресурсов Украины.

3. Удержание захваченных территорий с зачисткой не лояльного к оккупации населения и переселением на них собственных граждан из других регионов.

4. Противодействие любым попыткам восстановления промышленности, логистики, экономики с помощью ракетного террора. Углубление зависимости Украины от западной помощи.

5. Выдавливание на запад трудоспособного населения, женщин фертильного возраста для организации демографического кризиса.

6. Перевод российской экономики на военные рельсы, огораживание кремлевского режима от внешнего мира, с целью его сохранения.

Игра в долгую предусматривает один принцип: если мы не сделаем Украину российской, мы сделаем ее безлюдной. Второй вариант вполне устраивает путинский режим. Даже больше, чем первый.

Сохранение власти на фоне длинной, изнурительной войны, значительно легче представить, как единственно возможный шанс противостоять растленному западу, как тяжелую необходимость.

России не нужна изоляция, но она нужна режиму. Для сохранения и легитимизации диктатуры "кольцо врагов" именно то, что нужно. Именно война даст возможность создать сопричастность между бандой жуликов и воров, рулящих Россией с начала 2000-х, и народом, который "никогда хорошо не жил, нех*р и начинать!"

Основной риск затяжного конфликта для Украины – это не военное поражение, а отсутствие достаточного количества населения для администрирования обширных территорий в достаточно близком (15-20 лет) будущем. Условия для того, чтобы Украина обезлюдела, это именно то, что сегодня пытается организовать Россия. Их интерес – наши территории. Если на них некому будет жить, то их ценность только растет. Россия никогда не приходит, чтобы сделать кому-нибудь лучше. Не тот бэкграунд.

Любой вариант разрешения геополитического конфликта, кроме нанесения РФ сокрушительного военного поражения, будет играть на руку российской агрессии. Но и военное поражение, без надежного военного союза, который сделает войну на истощение в принципе невозможной, не гарантирует победу Украине в этой войне.

К сожалению, никакие переговоры, перемирия и временные прекращения огня невозможны. Они играют на руку агрессору и уничтожают будущее нашего государства. Освобождение территорий – это только полдела. Военный союз, выбивающий ракетный террор и возможность войны на истощение из рук путинского режима – единственный путь и к сохранению Украины, и к падению российской рашистской диктатуры в ближайшем будущем.