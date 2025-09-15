Россия готовится к войне с НАТО? В ISW оценили учения 'Запад-2025' и указали на сценарий 2022 года

Россия и Беларусь продолжают совместные военные учения "Запад-2025". В частности, российские и белорусские военнослужащие отработали навыки боя в море и в воздухе, включая применение ракет для "поражения вражеских целей".

О ходе российско-белорусских военных учений рассказали в Институте изучения войны (ISW). Аналитики также провели очевидную параллель: прошлые такие учения Россия использовала для подготовки полномасштабного вторжения в Украину.

Что известно

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" начались 12 сентября. С тех пор, согласно заявлениям должностных лиц РФ и Беларуси, военнослужащие обоих государств отработали немало навыков.

В частности, в министерстве обороны России 14 сентября заявили, что российские и белорусские войска провели несколько военно-морских учений в рамках "Запад-2025", включая тренировки по использованию береговых ракетных комплексов "Бал" и крылатых ракет "Уран" для поражения условных врагов и кораблей в Баренцевом море. Также они отрабатывали запуск военно-морского вертолета Ка-27 с противолодочного эсминца класса "Удалой" "Североморск".

Также в государстве-агрессоре заявили, что Балтийский флот РФ отработал оказание аварийно-спасательной помощи надводным кораблям.

Авиационная компонента учений включала тренировки по выполнению полетов дальних военно-транспортных самолетов Ил-76 в тылу врага, использование боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ для огневой поддержки воздушных десантов и полетов самолетов-перехватчиков МиГ-31 с баллистическими ракетами "Кинжал" для поражения вражеских целей. Также в министерстве обороны России заявили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России отрабатывали нанесение авиаударов.

В МО Беларуси тем временем сообщили, что войска отрабатывали проведение разведки, контрдиверсионные операции, перемещение командного пункта, отражение объекта оборонной инфраструктуры у вражеского формирования, оборону от сил, форсирующих реку, использование беспилотников, включая квадрокоптеры и FPV-дроны, управление системами спутниковой связи Kvadrat и Sprint, а также координацию действий с военным командованием.

Аналитики также обратили внимание на опубликованное 14 сентября видео с российским баллистическим ракетным комплексом "Искандер-М", развернутым в Калининградской области в рамках учений "Запад-2025". Украинская разведывательная группа CyberBoroshno установила, что снято оно на автомагистрали E28 Калининград-Эльблонг примерно в 35 километрах от польской границы.

В ISW провели параллели между нынешними российско-белорусскими учениями и аналогичным действом в 2021 году. Тогда учения РФ использовала как ширму для подготовки к началу полномасштабного вторжения в Украину.

"Российский военный блогер утверждал, что учения "Запад-2025" являются учениями по подготовке к войне против НАТО. Он заявил, что Россия является одной из немногих стран, имеющих опыт современной войны, и что РФ должна поделиться уроками, полученными в Украине, с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), или "по крайней мере" с Беларусью. Россия ранее использовала учения в сентябре 2021 года для подготовки и обеспечения логистики, которая имела решающее значение для наступления России на севере Украины в начале вторжения", – указано в материале ISW.

