Кремль пытается использовать интерес США к сотрудничеству как "оружие": в ISW раскрыли планы агрессора

Россия стремится использовать интерес США к двустороннему сотрудничеству как "оружие" в войне против Украины. Также для давления на Белый дом Москва использует инициативы по возвращению похищенных РФ украинских детей.

Видео дня

Кремль пытается играть и на ряде других направлений взаимодействия с США, не связанных с войной против Украины, для достижения целей своего полномасштабного вторжения. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Кремль использует интерес США к двустороннему сотрудничеству с Россией

Аналитики ISW считают, что Кремль пытается использовать как оружие возобновленный интерес США к двустороннему сотрудничеству с Россией, а участие в инициативах по возвращению похищенных украинских детей – для давления на администрацию США.

Так, накануне пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Украина и ее союзники "не прекращают раскручивать антироссийскую клеветническую кампанию по "детской теме". Также она отметила, что Сенат США рассматривает несколько "антироссийских законопроектов", включая законопроект о признании России государством-спонсором терроризма за похищение украинских детей.

При этом назначенная Кремлем российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова, напомнили аналитики, недавно признала себя причастной к принудительной депортации и перевоспитанию украинского подростка в пророссийской идеологии.

"Йельская гуманитарная исследовательская лаборатория оценивает, что Россия, вероятно, депортировала более 35 000 украинских детей, а ISW продолжает наблюдать за сообщениями о том, что Россия удерживает много лагерей "перевоспитания" и милитаризации на оккупированных территориях Украины и в России", – указано в материале ISW.

Другая тема для манипуляций, которую использует Россия – Договор о нераспространении стратегических наступательных вооружений. Якобы желание России продлить его действие, несмотря на недавние санкции США, на днях подтвердил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он заявил, что "первым шагом к сотрудничеству может быть восстановление" диалога по договору, срок действия которого истекает в феврале 2026 года.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль остается преданным попыткам взаимодействовать с Соединенными Штатами по вопросам, не связанным с войной России в Украине, чтобы затормозить или обойти прогресс в переговорах и получить дополнительные экономические и политические уступки", – отметили аналитики.

Другая тактика Кремля – запугивание

Давить на представителей действующей власти в США Россия также пытается путем запугивания.

Так, представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что российский диктатор Владимир Путин "пообещал ошеломляющий ответ не только на поставки ракет "Томагавк"... но и на [любую] попытку нанести удары вглубь российской территории".

Аналитики отмечают, что с недавних пор Кремль начал кампанию против потенциальных поставок США ракет "Томагавк" и ракетных ударов по территории РФ, которые Москва трактует как "красную линию", за нарушение которой Россия угрожает "военным ответом".

"Угроза Кремля военным ответом на поставку ракет "Томагавк" является новейшей фразой в его давних риторических усилиях убедить Запад, что победа России в Украине неизбежна из-за якобы военной мощи и превосходства России над Украиной и Западом в целом. Постоянные попытки России изобразить победу РФ как неизбежную игнорируют тот факт, что российские войска имеют лишь минимальный, изнурительный прогресс с непропорционально высоким уровнем потерь, и что Россия вряд ли достигнет своих стратегических целей в Украине силой в краткосрочной или среднесрочной перспективе", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что Россия часто прибегает к угрозам, включая бряцание ядерным оружием, чтобы скрыть свою военную слабость. Также Кремль обвиняет в эскалации войны Запад и Украину, чтобы оправдать собственную эскалацию.

"ISW наблюдает хорошо продемонстрированную закономерность, когда Россия эскалирует свою войну в Украине, как только разрабатывает новые системы вооружения и тактику, которые, по мнению России, помогут ее военным усилиям. ISW оценивает, что Россия будет продолжать эскалировать войну в любой момент по своему выбору в будущем, независимо от того, предоставит ли Запад Украине военную помощь. Кремль, в частности, не предоставил никаких гарантий того, что Россия воздержится от эскалации своей войны в Украине, даже если Соединенные Штаты воздержатся от поставок Украине ракет "Томагавк", – говорится в материале.

Кремль винит в продолжении войны Украину и Европу

24 октября Песков также обвинил Украину в "затяжной паузе" в переговорах и заявил, что Европа поощряет нежелание Украины договариваться с Россией. Это утверждение, отметили аналитики, является давним кремлевским нарративом, призванным отвлечь внимание от нежелания РФ идти на любые уступки и одновременно – дискредитировать украинское правительство и Европу.

"Россия неоднократно пыталась отвлечь от себя вину за отсутствие существенного прогресса на пути к миру в Украине, несмотря на то, что Россия не желает идти на компромисс относительно своих военных целей в обмен на мир. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно признал, что Запад рассматривает переговорную позицию России как "максималистскую", и заявил, что "Россия не изменила своих позиций" и ожидает, что "коренные причины" войны будут устранены. Лавров продолжает определять коренные причины войны России в Украине как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию Украиной русскоязычного населения — причины, подобные тем, которые президент России Владимир Путин привел 24 февраля 2022 года, когда начал полномасштабное вторжение", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что российские чиновники неоднократно заявляли, что нейтралитет Украины, изменение политики открытых дверей НАТО и установление пророссийского марионеточного правительства являются единственными условиями, при которых Украина и Запад могут устранить так называемые "коренные причины" войны.

"Зеленский, в отличие от России, постоянно демонстрировал готовность Украины участвовать в мирной инициативе, в частности недавно, выразив свое согласие с президентом США Дональдом Трампом о немедленном прекращении огня", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, что стоит за российскими вбросами о создании плацдарма в Херсоне. Эти заявления, считают аналитики, нацелены прежде всего на Запад и не имеют связи с реальностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!