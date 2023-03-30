В Кремле считают, что Венгрия уже не является дружественной страной России

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Российские власти признали потерю последнего "союзника" в Евросоюзе, который каждый раз тормозил или блокировал санкции за вторжение в Украину.

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Угорщину, яка продовжує закуповувати російський газ і отримує російську нафту трубопроводом "Дружба", включено до переліку "недружніх країн", повідомив посол РФ у Будапешті Євген Станіславов.

"Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя та змушена їх суворо виконувати. Саме тому вона віднесена до категорії недружніх до Росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь", — повідомив Станіславов журналістам.

За його словами, російсько-угорське співробітництво все більше зазнає тиску санкцій, у тому числі у сфері економіки, політики та культури.

"Але ми залишаємося оптимістами і навіть на цьому фоні продовжуємо тримати канали діалогу відкритими", – підкреслив Станіславов.

На 80% залежна від російського газу Угорщина у січні вимагала виключити із списків санкцій 9 росіян, у тому числі мільярдерів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова, а в лютому заблокувала спільну заяву країн ЄС щодо ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна.

У березні прем'єр Віктор Орбан повідомив, що Угорщині, ймовірно, доведеться переглянути відносини з Росією через "геополітичні реалії".

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Ось чому Угорщині необхідно добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з Росією в галузі зовнішньої політики та економіки в найближчі 10–15 років", — заявив Орбан.