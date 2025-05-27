Кремль дал 'сигнал'? В России резко изменили риторику в отношении Трампа: в сети указали на переломный момент

Российские пропагандисты изменили риторику в отношении президента США Дональда Трампа. Если раньше прокремлевские аккаунты в сети "Вконтакте" писали о нем в нейтральном тоне, то недавно они впервые скатились к откровенным оскорблениям.

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Резкая смена риторики произошла после заявления Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин "сошел с ума". Об этом со ссылкой на данные проекта "Ботнадзор" пишет российское оппозиционное издание "Агентство".

Представитель проекта "Ботнадзор" сообщил "Агентству", что оскорблениями в адрес Трампа кремлевские тролли в сети разразились после его заявления о "сумасшествии Путина" в связи с жестокими атаками на украинские города в последние дни. Это заявление президента США разлетелось в сети накануне, 26 мая. И вызвало уникальную за время президентства Трампа реакцию кремлевской "ботофермы".

Так, по данным "Ботнадзора", оскорбления в адрес Трампа массово (и впервые за всю историю наблюдения за кремлевскими троллями) посыпались у самого утра 26 мая. Только во "Вконтакте" исследователи обнаружили 951 комментарий на высказывание президента США. Всего в понедельник кремлевские боты оставили 8,1 тыс.реплик, Трампу была посвящена каждая восьмая.

"Провластные тролли начали резко высмеивать слова президента США. В комментариях ботов говорилось, что "Трамп в глаза долбится", "ведет себя как ребенок", "с утра пораньше так бесится, будто ему желаемого не дали", "реально берега попутал", "хочет усидеть на двух стульях" и "совсем уронил планку", – пишет "Агентство".

Среди самых распространенных оскорблений в адрес Трампа – приписывание ему "деменции" и характеристика "клоун".

"Сошел с ума не Путин, а как раз-таки Трамп, это, видимо, наследственное у всех президентов США, кресло и деменция в подарок", — написал один из троллей, повторяя нарратив о "деменции", использованный и другими фейковыми акаунтами.

"Это же шоумен, который только на публику делает такие высказывания, как до дела, так вспомнить только его конфликт с КНДР, где сразу на о*ко присел", "Что можно взять с клоуна, который вместо того чтобы страной заниматься, только и делает, что угрожает России", — написали два других кремлевских бота.

Примечательно, что внезапно пролившийся поток оскорблений в адрес Трампа так же внезапно прекратился: после 14:00 комментарии снова стали более сдержанными.

"Как будто в середине дня их подзаткнули", — сказал аналитик "Ботнадзора".

Там предположили, что это связано с появлением в середине дня официальной реакции Кремля на упомянутое заявление Трампа. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков связал его с "эмоциональной перегрузкой всех абсолютно". Похожий комментарий дал сенатор Константин Косачев.

Примечательно также, что федеральные телеканалы, государственные агентства и подцензурные интернет-издания проигнорировали резкий выпад Трампа в адрес Путина. Российская пропаганда пересказала только критику Трампа в адрес Владимира Зеленского, которую президент США высказал в том же посте.

Подобная, пусть и временная смена риторики кремлеботов тем более заметна, что до заявления Трампа о "сумасшествии" Путина прокремлевские тролли в комментариях с упоминанием президента США подбирали "нейтральные и спокойные формулировки".

"Единственный, наверное, иностранный "недружественный" политик, который удостоился такой чести", — отметил представитель "Ботнадзора" в разговоре с журналистами.

В проекте также отмечают, что всего неделей назад, до состоявшегося в минувший понедельник разговора Трампа с Путиным кремлеботы были более осторожны в выражениях. Да, они обвиняли президента США в "хвастовстве" и "переобувании" (в связи с возможными санкциями), писали, что санкции России "ни по чем", советовали США прекратить поддерживать Украину, а также оскорбляли украинского президента Владимира Зеленского. Но постов про "деменцию" не было, и "клоуном" Трампа также не называли, констатировали в "Ботнадзоре".

Напомним, ранее стало известно, что в России нашли "виновного" в продолжении войны в Украине и запросили заседание Совбеза ООН. По словам первого зампреда РФ в ООН Дмитрия Полянского, виновна в продолжении захватнической агрессивной войны не Россия, которая ее начала и ведет, а Европа, которая поддерживает жертву нападения и отстаивает необходимость достижения справедливого и длительного мира. И в СБ ООН агрессор намеревается обсуждать именно эту, родившуюся в воспаленных мозгах сумасшедших российских маньяков, "проблему".

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