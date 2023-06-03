Кормят до 3 тысяч человек в сутки: Порошенко по дороге с фронта заехал в известное волонтерское кафе

Волонтерское кафе, которое круглосуточно работает на восточном прифронтовом направлении, знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Как рассказывает местная хозяйка Наталья Биловол, после 24 февраля 2022 года они с мужем и местными жителями решили помогать армии и беженцам.

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Начинали с кофе и бутербродов, а потом стали варить украинский борщ. Теперь за сутки здесь останавливаются до 3 тысяч человек – военные, волонтеры, медики с ранеными, вынужденные переселенцы. Поэтому и борща варят сотни литров каждый день.

Петр Порошенко по дороге из Донбасса тоже заехал в кафе. Волонтеры рассказали о своих неотложных нуждах.

"26 февраля 22 года мы открыли это заведение, потому что решили, что нам нужно помогать ребятам. Начали мы с пирожков, с тарелки борща. А сейчас у нас до 3 тысяч человек приходит в сутки. Военные. Кормим волонтеров, медработников. Потому что к нам заезжают и завозят раненых ребят. Есть такие, что в госпитале, а есть такие, что везут из Дружковки, они голодные, пытаемся их одевать, стараемся им помогать всем, чем можем", – рассказывает Наталья.

Стены кафе украшают боевые знамена с подписями бойцов, а также сотни шевронов. Здесь не только кормят путников, но и помогают раненым, которых везут из передовой в госпитали и больницы. Одежда для ребят – это необходимость номер один, говорят здешние волонтеры.

"Нам очень нужна одежда для раненых - это резиновые шлепки, белье, сейчас тепло - это шорты. Шорты, спортивные штаны - это главное. Привозят - и сразу "улетает", - объясняет Наталья.

"По продуктам в принципе все нужно. Нам волонтеры помогают. Кто картошку привозит. Из Кременецкой области 20-титонник картофеля привезли. Это было круто, конечно. Сахар иногда привозят. Волонтеры к нам подвязались со всей Украины. Не знаю такого города, который бы к нам не пришел. Западная Украина очень сильно помогает", – рассказывает женщина.

"Обсудили с Наталией волонтерские дела. Оставили несколько ящиков конфет, чтобы немного разнообразить рацион кафе. Но записали, чего не хватает, чтобы в следующий раз обеспечить всем необходимым", – пишет Порошенко в Facebook.

"Наши люди – невероятные. С такими волонтерами, как Наталья, мы точно победим", – убежден Петр Порошенко.