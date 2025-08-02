Конфликт с Безуглой и громкие заявления насчет фронта: что известно про Сергея Гайдая

Глава Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай стал фигурантом масштабного дела НАБУ и САП о коррупции при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Кабмин уже согласовал увольнение чиновника с должности, окончательное решение должен принять президент.

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Ранее Сергей Гайдай почти четыре года был главой Луганской областной военной администрации. OBOZ.UA рассказывает, что известно о чиновнике.

Место рождения и образование

Гайдай родился 6 ноября 1975 года в городе Северодонецк (ныне это Северодонецк) Луганской области.

В 2014 году окончил Хмельницкий экономический университет, где получил диплом бакалавра по специальности "Финансы и кредит". В 2019 году Гайдай окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, получил диплом магистра с отличием по специальности "Публичное управление и администрирование".

Кем успел поработать

В 2008-2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова (он потом был министром обороны Украины).

С 2014 по 2015 год Сергей Гайдай работал советником главы Обуховской РГА в Киевской области. С 2015 года – депутат в Мукачевском районном совете ѴІІ созыва.

С 2015 по 2018 год Гайдай был главой Мукачевской районной государственной администрации. В то время он был беспартийным.

25 октября 2019 года назначен главой Луганской областной государственной администрации. На этой должности он находился до 15 марта 2023 года. Гайдай был уволен президентом Владимиром Зеленским, а затем снова назначен на должность главы Мукачевской РГА.

Чем отличился Гайдай

До полномасштабного вторжения РФ глава тогда еще ОГА большую часть времени занимался инфраструктурными проектами, в частности вопросами реконструкции поврежденных объектов в прифронтовых районах – дорог, школ, медицинских учреждений.

Кроме того, он делал акцент на социальных и бизнес-программах, а также на противодействии российской информационной агрессии, в частности на развитии украинского вещания на Луганщине.

После начала полномасштабного вторжения РФ Гайдай активно информировал о ситуации на фронте – вражеских обстрелах и действиях врага, а также об эвакуации гражданского населения.

Громкие заявления чиновника

Кроме того, тогдашний глава ОВА неоднократно обнародовал свои прогнозы и оценки возможных действий российских сил или планов украинских войск. Они были преимущественно оптимистичными, что вызвало критику, в том числе со стороны депутатов партии "Слуга народа".

Например, в 2022 году Сергей Гайдай заявлял о скором освобождении Северодонецка, однако город вскоре был оккупирован россиянами.

Позже, после успешного контрнаступления на Харьковщине, Гайдай прогнозировал освобождение ряда населенных пунктов, но те так и остались под контролем РФ. Кроме того, российские войска тогда усилили присутствие в регионе.

Конфликт с Марьяной Безуглой

На фоне захвата врагом практически всей территории Луганской области нардеп Марьяна Безуглая заявила, что глава ОВА "плохо подготовил" регион к обороне и призвала уволить его с должности.

Сам Гайдай тогда довольно жестко отреагировал на слова нардепа. "Для меня непонятно, что это лицо делает на линии фронта или в зоне боевых действий, кто она такая, какие она имеет полномочия. Она вообще не в своем уме, потому что предлагала, например, мне депортировать 15 тысяч человек под обстрелами", – говорил он.

Чиновник отмечал, что Безуглая должна была бы понимать, что область в прямом смысле не отвечает за оборону. Он подчеркивал, что ОВА не воюет, а помогает воевать.

Гайдай также критиковал действия Безуглой, которая часто появлялась вблизи линии фронта. Он утверждал, что после ее визита в один из полицейских участков российская артиллерия обстреляла объект.

Тогда же появилась информация, что Безуглая непосредственно участвовала в постановке боевых задач командирам подразделений. Об этом говорил и Гайдай, отметив, что она не имела на это полномочий.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что на получении взяток разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Информацию о коррупции обнародовали после доклада глав НАБУ и САП.

Среди фигурантов есть и глава Мукачевской РГА, бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Отмечалось, что на данный момент 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кабинет министров Украины в тот же день собрался на срочное заседание. Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

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