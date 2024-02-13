Эксглава Луганской ОВА возглавит Мукачевскую РГА: все подробности

На последнем заседании Кабмина правительство согласовало назначение экс-председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской райгосадминистрации в Закарпатье. Кроме того, согласовано увольнение с должности Эдгара Токаря.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его информации, решения были приняты 13 февраля.

Среди других назначений Кабмина: заместителем главы Минреинтеграции по европейской интеграции станет Михаил Латинский, а заместителем председателя Государственной службы по делам детей и врио руководительницы службы – Лилия Кравчук.

Также правительство согласовало увольнение заместителя руководителя Сумской ОВА Владимира Чередниченко и уволило заместительниц министра по делам ветеранов Светлану Кашенец и Татьяну Токарчук.

Кто такой Сергей Гайдай

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности председателя ЛОВА еще в марте прошлого года. Чиновник из Северодонецка был председателем Луганской областной государственной администрации с октября 2019 года.

Ранее Гайдай уже находился в кресле главы Мукачевской РГА на Закарпатье.

В политике он с 2014; до этого находился на руководящих должностях частных предприятий. Также работал помощником Алексея Резника.

С 2014 по 2015 год был советником главы Обуховской РГА. Депутатом Мукачевского райсовета стал в 2015 году, тогда же начал руководить Мукачевской РГА.

После увольнения с должности главы Луганской области считалось, что Гайдай станет послом Украины в Казахстане. Однако против такого назначения была РФ. Поэтому Астана не согласилась подтвердить агреман для Гайдая.

Как сообщал OBOZ.UA, президент назначил новых командующих разных родов войск Вооруженных сил. В частности, генерал-лейтенанта Сергея Наева в должности командующего Объединенными силами заменил Юрий Содоль, а эксглава КОВА и бывший заместитель Резникова Александр Павлюк возглавил Сухопутные войска. Также новые руководители теперь у Десанто-штурмовых войск и в Силах территориальной обороны.

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