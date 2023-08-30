Конец Путина будет таким же: Порошенко сравнил российского диктатора с бен Ладеном

Гибель лидера террористической организации ЧВК "Вагнер" Пригожина – это еще один аргумент не верить Путину и его обещаниям. Это следует осознать нашим партнерам, оказывающим давление, чтобы вести мирные переговоры с российским диктатором.

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Об этом заявил Петр Порошенко в интервью турецкому телеканалу Haberturk TV. Он сравнил Путина с бен Ладеном и предсказал, что российский диктатор закончит свою жизнь так же.

"Сразу, когда отменили поход Пригожина на Москву, я сказал, что даю ему максимум два-три месяца жизни. И в судьбе Пригожина я не сомневался. У него было два варианта: предстать перед международным правосудием и попасть за решетку в Гааге или быть убитым", – напомнил Порошенко.

"Это ситуация, которая демонстрирует, что "гарантии" Путина абсолютно ничего не значат. Это то, что я пытаюсь доказать тем нашим партнерам, которые оказывают давление, чтобы вести мирные переговоры с Путиным. Пожалуйста, не верьте Путину", – подчеркнул пятый президент.

"И вторая позиция: я хочу напомнить, что руки Путина и руки Пригожина – в украинской крови. Помню, как Пригожин начинал операцию в 2014 году, когда 20 тысяч боевиков "Вагнера" стояли в Донецкой и Луганской областях, убивали украинцев, осуществляли провокации. Это была настоящая российская армия. И, скорее всего, катастрофа с самолетом Пригожина была умышленной. Это точно в стиле Путина. Абсолютно как теракт против MH17 летом 2014 года", – провел параллели Порошенко.

"Я не сомневаюсь, что будущее Путина – в лучшем для него случае –это будет Гаагский трибунал. В худшем случае Путин будет убит другой группой внутри его окружения. Уровень температуры, уровень проблем, уровень стресса вокруг Путина однозначно растет", – прогнозирует Петр Порошенко.

"В то же время хочу напомнить: Путин признал, что лично участвовал в финансировании группы Вагнера. Это доказательство, что Путин является спонсором терроризма. Существует международно-правовая ответственность для спонсоров терроризма в мире. И Путин здесь номер один. Он, кстати, очень похож на Усаму бен Ладена. Нет большой разницы. И реакция мира будет такой же. И конец Путина будет таким же", – убежден Петр Порошенко.