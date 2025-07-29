Кондратюк призвала участников Всемирной конференции спикеров к бойкоту российской делегации

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая представляет Украину на Всемирной конференции глав парламентов в Женеве, призывает участников саммита к бойкоту российской делегации.

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Об этом пишет пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Я призываю участников Конференции спикеров к бойкоту любых публичных мероприятий с участием этой международной преступницы – Матвиенко. Любое совместное фото или рукопожатие с ней – означает стать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ", – отметила Елена Кондратюк в своей заметке на Facebook.

В Женеве проходит Всемирная конференции глав парламентов мира, которую организует всемирная организация Межпарламентский союз ориентировочно раз в 5 лет. Делегация России во главе с Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в Конференции, несмотря на наличие персональных санкций, чем вызвала возмущение.

Заместитель Председателя Верховной Рады отметила, что планирует использовать трибуну Всемирной конференции для донесения правды об агрессии России против Украины. О ежедневных обстрелах и ежедневных жертвах, о похищенных детях, которых Россия использует как заложников и хочет менять на военнопленных, о потребности Украины в ПВО, о лживой позиции России относительно мирных переговоров, об угрозе, которую несет Россия всему миру.

"Отдельный пункт, о котором я буду говорить, – об усилении санкционной политики. Даже так: усиление дисциплины санкционной политики. Подсанкционные лица не могут спокойно летать на мировые собрания. Не могут распространять свои нарративы на самых представительных площадках. В чем тогда смысл санкций?" – заявила Елена Кондратюк.

"Матвиенко как лицо, которое одобрило вооруженную агрессию России и все дальнейшие преступления против Украины, должна сидеть на скамье подсудимых Специального международного трибунала, создание которого, кстати, поддержала Швейцария. Мне обидно, что после всех резолюций швейцарского парламента в поддержку Украины с осуждением преступлений России против наших детей – Матвиенко и компания таких же подсанкционных гуляют вокруг Женевского озера, имеют трибуну на большой международной конференции", – отметила вице-спикер.

По ее убеждению, очень важно показать демарш всех демократических стран против присутствия России на саммите спикеров: нельзя позволить позорное присутствие преступников без какой-либо реакции.