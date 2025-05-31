'Компромисс равен слабости': Помпео заявил, что США не имеют стратегического права бросить Украину

США не имеют ни морального, ни стратегического права оставлять Украину наедине в войне с агрессором, а признание Крыма как части России станет серьезной стратегической ошибкой с далеко идущими последствиями. Любое отступление или компромисс лишь укрепит позиции авторитарных режимов, которые внимательно наблюдают за ходом событий и могут воспринять это как сигнал к дальнейшей агрессии.

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Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил во время выступления на Black Sea Security Forum, который состоялся в Одессе. Он подчеркнул, что победа Украины является единственным приемлемым результатом войны, ведь любое другое решение – ничьи или уступки – будет воспринято мировым сообществом как признак слабости Запада. Такой сценарий, по словам политика, станет сигналом для дальнейшей агрессии не только России, но и других авторитарных стран, среди которых Китай, Иран и Северная Корея.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война закончилась ничьей или отступлением. Победа должна быть единственным итогом, и это должны понять не только Путин, но и Си Цзиньпин, Мадуро, Ким Чен Ын", – подчеркнул Помпео.

Он также обратил внимание на то, что политика сдерживания, которая провалилась в 2014 и 2022 годах, требует радикального пересмотра. Только последовательная и решительная поддержка Украины, а также введение реальных санкций против агрессора могут остановить дальнейшую дестабилизацию международного порядка.

По словам Помпео, США не рассматривают Украину как разменную монету, которой можно пожертвовать ради временных компромиссов.

Особенно он акцентировал внимание на ситуации с Крымом, назвав любое признание его российским "эпической ошибкой", что будет иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и для всей мировой безопасности. Это создаст опасный прецедент, который позволит другим странам прибегать к силовому захвату территорий без последствий.

"Мы потеряли возможность остановить Путина до начала масштабной войны, и этот урок должен быть учтен", – отметил Помпео, напомнив пример эффективной политики сдерживания во время первого срока президента Трампа, когда США ликвидировали около 300 российских наемников в Сирии после пересечения ими "красных линий".

Отвечая на вопрос о возможном признании Крыма российским, бывший госсекретарь четко заявил, что это станет стратегической ошибкой. Он подчеркнул, что, хотя возвращение Крыма сейчас выглядит сложной задачей, это не означает, что его следует отдавать навсегда.

"Мир меняется – как никто не ожидал краха СССР в 1989 году, так и сейчас не стоит сдаваться", – резюмировал политик.

Таким образом, позиция США, по мнению Майка Помпео, должна оставаться четкой и непоколебимой: поддержка Украины и неприемлемость компромиссов, которые могли бы стимулировать новые агрессии, является ключом к сохранению глобальной безопасности и стабильности.

Как сообщал OBOZ.UA, что 24 апреля в Вашингтоне появились сигналы о возможном изменении позиции США относительно статуса Крыма. Это вызвало резкую реакцию европейских лидеров. Европейский Союз предупредил, что даже в случае признания администрацией Дональда Трампа Крыма частью России ни одна из стран ЕС не поддержит такого решения.

До этого, 22 апреля Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции и суверенитету государства. Он также отметил, что обсуждение украинских территорий, которые временно занимает враг, – это лишь затягивание процесса переговоров.

Недавно агентство Bloomberg заявило, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крым в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

После того, как СМИ обнародовали вероятный новый мирный план США, помощники американского лидера заявили, что якобы Трамп признался, что достичь мира в Украине сложнее, чем он надеялся. То есть признал, что начатую более трех лет назад Россией войну не удалось завершить за 24 часа, как он себе представлял.

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