Европа предупредила США, что Крым не признает российским, даже если на такой шаг пойдет Вашингтон – FT

Европейские лидеры решительно отреагировали на недавние сигналы из Вашингтона, свидетельствовавшие о возможности изменения позиции США по Крыму. ЕС предупредил США, что даже если администрация Дональда Трампа признает Крым российским, ни одна из европейских стран не поддержит такой шаг.

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Высокопоставленные лица в Европе подчеркнули, что это решение поставило бы под угрозу международный порядок, который обеспечивал мир на континенте в течение десятилетий.

Позиция ЕС оставалась непоколебимой: Крым является частью Украины, и признание его аннексии будет означать легализацию агрессии и поражение международного права.

Как подчеркнули европейские чиновники, такое решение может серьезно подорвать единство ЕС. Проблемы, возникающие на этом фоне, создают трещины в НАТО и любые попытки обвинять Украину в срыве переговоров и искать одностороннее примирение с Москвой могут привести к дипломатическому кризису внутри Альянса.

Европейские правительства также выражают обеспокоенность тем, что США могут использовать вопросы Крыма как рычаг давления в экономических переговорах, в частности в сфере тарифной политики.

Между тем, сообщается, что специальный представитель президента США Стив Виткофф снова отправился в Москву, при этом обсуждая соглашение, предусматривающее признание Крыма частью России и запрет на вступление Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 апреля Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции и суверенитету государства.

– Недавно агентство Bloomberg заявило, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крыма в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

– После того, как СМИ обнародовали вероятный новый мирный план США, помощники американского лидера заявили, что Трамп признался, что достичь мира в Украине сложнее, чем он надеялся.

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