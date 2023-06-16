Украина получит приглашение в НАТО, но оно, как билет Подоляка в Крым, будет с открытой датой. Американские чиновники считают это решение идеальным, чтобы залатать разногласия между странами-членами трансатлантического военного альянса. Это идея генсека НАТО Йенса Столтенберга, которую поддержал глава Белого дома Джо Байден, - WP.

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Столтенберг переміг незворушність Білого Дому, який до останнього виступав проти відкритих дверей Альянсу для Києва. Пропозиція генсека дозволяє Україні "проскочити" статус кандидата в члени НАТО.

– Фактично, Україна потрапляє в одну категорію з Фінляндією, яка пропустила необхідність виконання марудного Плану дій щодо членства.

– Дипломатичний хід Столтенберга фактично є рефлексією на президента Володимира Зеленського, який вимагав швидкого приєднання України до НАТО. Якщо наступного місяця на саміті у Вільнюсі Байдену вдасться зшити позиції різних сторін альянсу, приєднання Києва перетвориться з ідеологічного питання на технічне.

Реально, це означає наступне: формально, наша держава не отримає захисту 5 статті НАТО, що передбачає колективний захист одного зі своїх. Задача нинішнього етапу зовсім в іншому: відколупувати путінський страх у Європи покроково.

Компроміс від Столтенберга сам по собі буде великим кроком вперед, адже він виходить за межі комфорту більшості держав НАТО: вони досі побоюються, що членство України "посилить протистояння Заходу з Росією". Крім відомих "русофілів" Угорщини, Туреччини та Греції, навіть очільники Франції, Німеччини та Сполучених Штатів донедавна закликали "до обережності".

Донедавна навіть саме запрошення в НАТО, тим паче в період екзистенційної війни з РФ виглядало неймовірною подією. А зараз – це, практично, реальність. Через пів року тодішня реальність може бути ще сприятливішою для України, і вже ніхто з членів НАТО не смикатиметься від переляку через приєднання України в період війни. Тим паче, що у Києва є такі завзяті партнери, як Польща та країни Балтії, які лобіюють вирішення "українського питання" вже сьогодні. Та й ініціатор проукраїнських формул Столтенберг залишається додатково на посаді ще на рік. Тому в НАТО ми можемо потрапити навіть швидше, ніж Подоляк до Криму.

Прогнозую, що реакція Києва – закономірно – виявиться стримано незадоволеною: Україна виправдано розраховує на запрошення "вже і сьогодні". Тим паче, що ініціатива генсека не вирішує знаменитої проблеми гарантій безпеки. Хоча Байдена також можна зрозуміти: зараз він змушений балансувати між посиленням проукраїнської коаліції та збереженням єдності НАТО. Та кожен день, місяць підливає водички на млин українських інтересів, тим самим демонструючи бункерному: його блеф разом з т. зв. цілями "СВО" він може залишити для своєї челяді. Світ поступово оговтується.

До речі, як там згідно з фемінітивами грамотно казати: Україна стане "членом НАТО" чи "членкинею НАТО"?

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