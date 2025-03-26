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Игар Тышкевич
Игар Тышкевич
Эксперт Украинского Института Будущего

Блог | Коммуникационно мы этот раунд проиграли. Мы дали противнику возможность влиять на настроения граждан

Коммуникационно мы этот раунд проиграли. Мы дали противнику возможность влиять на настроения граждан

Возмутил тезис? Давайте разберём кейс информирования о ходе переговоров в Эль Рияде.

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Итак, вопросы "частичного перемирия". 23.03 основной тезис о результатах консультаций в Эль Рияде был "будем договариваться дальше". При этом украинская сторона лишь после публикации в СМИ 24.03 подтвердила, что речь шла и о Чёрном море. Причём было не понятно - этот вопрос обсуждается вместо темы ограничения воздушных атак или "вместе" с этой темой. Официальной информации мизер. Дополнительные сведения - из международных изданий, которым давали комментарии некие "источники". А так же... из российских пабликов.

24.03. Вначале США, потом РФ дают информацию про  новый раунд переговоров с украинской делегацией. И лишь через несколько часов это подтвержают на уровне руководства государства.

И, наконец, 25.03. РФ заявляет что совместной с США декларации не будет. Якобы из-за позиции Украины. Ближе к вечеру приходит подтверждение что на втором раунде по линии США-Украина договорились о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Ну ок.

Но через час к журналистам выходит президент и говорит о договорённостях ... по морю. И лишь как о второй составляющей -  энергетической инфраструктуре. При этом президент Украины говорит о том, что США передали список "объектов" на нашей территории которые входят в договорённости.

Далее идут заявления Белого дома. Где как раз вопрос энергетики cформулирован примерно так "стороны договорились разработать механизмы по реализации договорённостей /президентов/ о запрете ударов по объектам энергетической ифрастуктуры.

После этого выходит первое заявление Кремля, где вопрос перемирия на море (которое якобы согласовано и о начале действия  которого президент Зеленский сказал "мы считаем, что дейстие с момента появления декларации США") и паузе в ударах по энергетике разносятся: 

1. Ограничение воздушных атак показано как безусловное с 18 (!!!! - задним числом) марта 2025 года на протяжении 30 дней. При этом Кремль даёт перечень типов (!) объектов по которым не будут наноситься удары.

2. А вот по морю прекращение огня начнёт действовать лишь после выполнения условий. Среди которых 

2.1- снятие ограничений по SWIFT для россиских банков

2..2 снятие ограничений торгового финансирования - кредитования, отсрочек платежей, банковских гарантий  (как по экспорту так и по импорту), 

2.3 приостановка (либо отмена санкций) с производителей продовольствия, удобрений и страховщиков, работающих с такими компаниями, 

2.4 снятие ограничений на поставку в РФ сельхозтехники и "других товаров" для производства продовольствия; 

2.5 снятие ограничений на обслуживание в портах российских судов, задействованных в экспорте продовольствия;

То есть Кремль держит паузу и выходит с дополнительными условиями, которые, вероятно обговаривались. И тут Трам не может сказать "нет" сразу после того, как заявил, что "договорились". А в украинском информационном поле получается двойная петля - вначале несогласованность в заявлениях по результатам переговоров с США. Второй кульбит - это уже российские заявления и их частичное подтверждение (будем рассматривать) Трампом.

В результате чётка позиция не озвучена. Не озвучены и детали - есть лишь комментарии сказанного/написанного другими. И это (в который раз) создаёт крайне опасную ситуацию для удержания своего информационного поля:

а) Когда нет чёткой информации от твоего государства, граждане ищут информацию в других местах. В том числе на ресурсах страны-противника. 

б) рано или поздно это создаёт недоверие к официальной информации с твоей стороны и наоборот, привычку искать данные в информации извне. В том числе на ресурсах страны-противника.

А это значит, что мы сами даём противнику возможности, условия, для прямого влияния на настроения граждан.

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