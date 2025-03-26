Возмутил тезис? Давайте разберём кейс информирования о ходе переговоров в Эль Рияде.

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Итак, вопросы "частичного перемирия". 23.03 основной тезис о результатах консультаций в Эль Рияде был "будем договариваться дальше". При этом украинская сторона лишь после публикации в СМИ 24.03 подтвердила, что речь шла и о Чёрном море. Причём было не понятно - этот вопрос обсуждается вместо темы ограничения воздушных атак или "вместе" с этой темой. Официальной информации мизер. Дополнительные сведения - из международных изданий, которым давали комментарии некие "источники". А так же... из российских пабликов.

24.03. Вначале США, потом РФ дают информацию про новый раунд переговоров с украинской делегацией. И лишь через несколько часов это подтвержают на уровне руководства государства.

И, наконец, 25.03. РФ заявляет что совместной с США декларации не будет. Якобы из-за позиции Украины. Ближе к вечеру приходит подтверждение что на втором раунде по линии США-Украина договорились о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Ну ок.

Но через час к журналистам выходит президент и говорит о договорённостях ... по морю. И лишь как о второй составляющей - энергетической инфраструктуре. При этом президент Украины говорит о том, что США передали список "объектов" на нашей территории которые входят в договорённости.

Далее идут заявления Белого дома. Где как раз вопрос энергетики cформулирован примерно так "стороны договорились разработать механизмы по реализации договорённостей /президентов/ о запрете ударов по объектам энергетической ифрастуктуры.

После этого выходит первое заявление Кремля, где вопрос перемирия на море (которое якобы согласовано и о начале действия которого президент Зеленский сказал "мы считаем, что дейстие с момента появления декларации США") и паузе в ударах по энергетике разносятся:

1. Ограничение воздушных атак показано как безусловное с 18 (!!!! - задним числом) марта 2025 года на протяжении 30 дней. При этом Кремль даёт перечень типов (!) объектов по которым не будут наноситься удары.

2. А вот по морю прекращение огня начнёт действовать лишь после выполнения условий. Среди которых

2.1- снятие ограничений по SWIFT для россиских банков

2..2 снятие ограничений торгового финансирования - кредитования, отсрочек платежей, банковских гарантий (как по экспорту так и по импорту),

2.3 приостановка (либо отмена санкций) с производителей продовольствия, удобрений и страховщиков, работающих с такими компаниями,

2.4 снятие ограничений на поставку в РФ сельхозтехники и "других товаров" для производства продовольствия;

2.5 снятие ограничений на обслуживание в портах российских судов, задействованных в экспорте продовольствия;

То есть Кремль держит паузу и выходит с дополнительными условиями, которые, вероятно обговаривались. И тут Трам не может сказать "нет" сразу после того, как заявил, что "договорились". А в украинском информационном поле получается двойная петля - вначале несогласованность в заявлениях по результатам переговоров с США. Второй кульбит - это уже российские заявления и их частичное подтверждение (будем рассматривать) Трампом.

В результате чётка позиция не озвучена. Не озвучены и детали - есть лишь комментарии сказанного/написанного другими. И это (в который раз) создаёт крайне опасную ситуацию для удержания своего информационного поля:

а) Когда нет чёткой информации от твоего государства, граждане ищут информацию в других местах. В том числе на ресурсах страны-противника.

б) рано или поздно это создаёт недоверие к официальной информации с твоей стороны и наоборот, привычку искать данные в информации извне. В том числе на ресурсах страны-противника.

А это значит, что мы сами даём противнику возможности, условия, для прямого влияния на настроения граждан.