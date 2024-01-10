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Комитет по миграции в ПАСЕ впервые возглавит нардеп от Украины
Депутат Верховной Рады Украины от Европейской солидарности Алексей Гончаренко станет президентом комитета по миграции и беженцев Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как рассказал сам нардеп в Telegram, решение уже принято, а формально его утвердят на сессии ПАСЕ в Страсбурге 22-26 января.
"Это впервые в истории ПАСЕ украинец станет президентом миграционного комитета. Это очень важно, особенно когда миллионы жителей Украины живут в Европе", – написал Гончаренко.
Нардеп добавил, что президентство в комитете также означает стать членом Бюро – руководящего органа ПАСЕ.
"Очень важные новости. Спасибо европейским коллегам за поддержку и доверие", – отметил Гончаренко.