'Когда-нибудь Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть': Салливан сказал, что было не так с саммитом на Аляске

По результатам саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным стало очевидным, что страна-террорист не прилагает серьезных усилий по окончанию войны и прекращению убийств в Украине. Чтобы положить конец агрессии, Вашингтон должен давить на Россию.

Такое мнение в эфире ABC News высказал бывший советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что когда-то Трамп поймет, что Путин хочет всех обмануть.

Детали

"Я надеюсь, что президент Трамп со временем поймет, что президент Путин просто пытается нас всех обмануть, чтобы продолжить эту войну, продолжать атаковать Украину, без дополнительного давления, и мы должны перекрыть ему путь", – подчеркнул Салливан.

Он пояснил, что в течение последних двух с половиной лет было много различных контактов с Россией. На основе этого стало понятно, что Москва не готова серьезно садиться за стол переговоров, чтобы реально остановить войну.

Именно поэтому, по его словам, "мы не хотели организовывать саммит, где мы буквально расстилали бы красную дорожку для Путина в Америке, чтобы он пришел и ушел, продолжая войну без какого-либо четкого и убедительного результата саммита". А события на Аляске подтвердили правильность такого решения.

В то же время Салливан убежден, что дипломатические отношения с РФ следует продолжать.

"Значит ли это, что не должно быть дипломатии с Россией? Конечно, нет, должна быть. Значит ли это, что саммит никогда не должен состояться? Саммит был бы неплохим, но его нужно должным образом подготовить, чтобы достичь результата, который американский президент может сформулировать заранее и представить после него", – объяснил бывший советник по вопросам нацбезопасности.

Отдельно он акцентировал на том, что встреча на Аляске не принесла конкретного решения по окончанию войны, но стоит надеяться на переговоры президента Владимира Зеленского и лидеров ЕС с Трампом.

"Результата, который озвучил американский президент, – прекращения огня или последствий – он (саммит. – Ред.) не достиг, и именно поэтому я думаю, что мы сегодня оказались в сложной ситуации. Но это еще не конец, будет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, а потом мы увидим, что произойдет после этого", – резюмировал Салливан.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению убийств, завершению войны он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Как писал OBOZ.UA, 18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант отметил, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время подчеркнул, что мир должен быть длительным.

