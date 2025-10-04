'Когда начнется настоящая большая война...' Кулеба упрекнул ЕС за повторение ошибок Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил нынешнюю ситуацию в Европе с подготовкой Украины к полномасштабному вторжению России в 2014–2018 годах. По его словам, континент сейчас "наступает на те же грабли", что и Украина.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Кулебы, сейчас Европа проходит абсолютно тот же путь, который проходила Украина до начала полномасштабного вторжения.

"Сейчас Европа напоминает Украину в период с 2014 по 2018 год. Уже провозглашено, что армия – наше все. Уже начинают крутиться колесики государственной машины, что-то разрабатывается, закупается, изготавливается. Но на момент, когда начнется война, настоящая большая война, мы все окажемся голые-босые. И того, что мы делали в предыдущие годы, как бы красиво это ни звучало с экранов телевидения, было крайне недостаточно. Вот сейчас Европа проходит абсолютно тот же путь, который проходила Украина до начала полномасштабного вторжения", – пояснил он.

Он подчеркнул, что даже активные меры по наращиванию оборонного потенциала могут стать мишенью для первых ударов России по европейским объектам.

Кулеба также обратил внимание на проблему человеческого ресурса в войсках Европы. По его словам, в некоторых странах, в частности в Германии, количество танков и БМП превышает численность экипажей для их обслуживания, что ставит под сомнение эффективность армий даже при наличии техники.

"В Европе сейчас вырисовывается другая фундаментальная проблема. Если вы заметили, стихла критика со стороны европейских и американских партнеров о том, что у вас люди не хотят воевать. Потому что у них еще больше не хотят воевать", – сказал он.

Напомним, Дмитрий Кулеба прокомментировал отношение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, в системе координат Трампа Москва до сих пор воспринимается как сторона, с которой следует договариваться "через позитив".

Также Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя позиция США по завершению войны против России базируется на стремлении реализовать "самый дешевый сценарий". По его словам, в американской политической логике победа Украины может рассматриваться как опасный прецедент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!