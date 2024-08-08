'Ключевые акценты – ПВО': Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Во время нее обсуждались вопросы защиты Украины от российского террора, в частности, усиление противовоздушной обороны, спасение жизней украинцев и предотвращение попыток России затянуть войну.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский во время встречи подчеркнул необходимость скорейшего достижения справедливого мира.

"Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну", – отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность всем американцам, которые ценят свободу и независимость так же, как украинцы. Делегаты в свою очередь поблагодарили Зеленского за теплый прием и за то, что он нашел для них время.

Они также отметили, что, прибыв в Киев минувшей ночью, "почувствовали взрывы", что лишь подчеркнуло правильность решения о предоставлении Украине военной помощи.

Ранее президент Украины сообщил, что в августе, сентябре и октябре Украина получит дополнительные системы ПВО. Об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей от Ровенской области.

Также сообщалось, что украинские военные впервые показали применение в боевых условиях германской системы ПВО Skynex в стационарном варианте на вооружении ОК "Запад". Она способна нейтрализовать одним залпом небольшой рой дронов.

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