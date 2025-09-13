Кличко: Центральная власть политически преследует депутатов Киевсовета. Готовятся обыски и вручение подозрений

Продолжаются политические преследования депутатов оппозиционных к центральной власти фракций Киевсовета. Готовятся обыски и вручение подозрений по надуманным уголовным производствам Александру Бродскому, Владимиру Андрусишину, Виктору Домогальскому, Леониду Емцу, Виктории Мухе и Григорию Маленко.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей официальной странице в Телеграмм.

"Оказывается психологическое давление через надуманные уголовные производства. Сейчас — о якобы безосновательном возмещении средств за командировки депутатов.

Сейчас распространяется информация о подготовке к обыскам и вручении подозрений, в частности, депутатам Бродскому, Андрусишину, Домогальскому, Емцу, Мухе и Маленко", – отметил глава столицы.

Кличко пояснил, что таким образом центральная власть хочет дестабилизировать работу Киевсовета и заблокировать принятие важных решений для столицы.

"То есть, делается все, чтобы Киевсовет не работал. Чтобы дестабилизировать работу депутатского корпуса и заблокировать принятие важных для жизнеобеспечения столицы решений", – говорится в сообщении.

Виталий Кличко отметил, что правоохранители, которые совершают антизаконные действия по политическому заказу, будут отвечать по закону.

"Хочу обратиться к правоохранителям: за все антизаконные действия, которые они совершают по политическому заказу, все равно придется отвечать. По закону!" – написал он.