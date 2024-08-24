Кличко: мэр Брюсселя Филипп Клоз поздравил украинцев с Днем Независимости и подчеркнул, что мы боремся за общие ценности

Мэр города-побратима Киева, столицы Европейского Союза – Брюсселя, Филипп Клоз поздравил украинцев с Днем Независимости. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своих социальных сетях, а также обнародовал видеопоздравления Филиппа Клоза.

Видео дня

"Мэр города-побратима Киева, столицы Европейского Союза – Брюсселя, Филипп Клоз поздравил украинцев с Днем Независимости. И подчеркнул, что мы боремся за общие, европейские ценности. Начавшееся с мая 2022 года партнерство наших городов уже принесло много пользы и Киеву, и Украине. Брюссель помогает в оснащении киевских медучреждений, стажировке медиков. Передал за время полномасштабной войны нашему городу гуманитарную помощь, оборудование, спецавто, – написал мэр Киева. – Сегодня Брюссель поддерживает и проекты помощи в Запорожье и Изюме, Днепре и Львове, Харькове. Спасибо за дружбу и реальную поддержку, за эффективное сотрудничество и надежное плечо! Вместе мы сильнее! Слава Украине! С Днем Независимости!", – подчеркнул Виталий Кличко.

В своем поздравлении мэр Брюсселя приказал, как началось партнерство с Киевом и о проектах, которые уже удалось реализовать. А также поздравил украинцев с Днем Независимости.

"Сегодня ваша страна отмечает выдающееся событие – День Независимости! Я поздравляю всех украинцев с этим важным днем! Уже более двух лет подряд вы боретесь за свой суверенитет и ценности – европейские ценности. Ваша сила и стойкость продемонстрировали миру несокрушимость и дух украинского народа. Вы являетесь вдохновением для всех нас! Город Брюссель вместе с больницей Сен-Пьер и нашими партнерами остаемся бок о бок с вами с мая 2022 года. Наше сотрудничество началось сначала в Киеве. Где мы, в частности, инициировали проекты с "Киевской городской клинической больницей № 6" и "Медицинским центром реабилитации и паллиативной помощи", которые мы поддерживаем и сейчас, – отметил мэр Брюсселя. – Наше сотрудничество началось с побратимства между Брюсселем и Киевом и дружескими связями с мэром Киева Виталием Кличко, который стал нашим первым и основным партнером. Со временем это партнерство укрепилось и породило обмены и стажировку для медиков в обоих городах в Брюсселе и Киеве", – отметил в поздравлении Филипп Клоз.

Он упомянул, что в рамках партнерства было предоставлено медицинское оборудование — такое как кареты скорой помощи, хирургические инструменты и другие медицинские материалы, медикаменты и оборудование для реабилитации. А также – специалистов, обменивавшихся опытом с украинскими медиками.

Кроме того, он приказал, как поддержали культурные инициативы Киева. В частности, установление климатического контроля в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара". Это необходимо для сохранения народного искусства Украины.

Филипп Клоз также отметил, что команды из Брюсселя неоднократно были с визитами в Украину. Сегодня Брюссель поддерживает проекты во Львове, Днепре, Запорожье и Изюме. Помогают медицинским бригадам, работающим с тяжелыми ранеными. Также поддерживается центр помощи беженцам из Мариуполя, который работает в Днепре.

В Харькове мэрия Брюсселя поддерживает проекты строительства подземной школы и школ на станциях метро, которые откроются в сентябре. Также бельгийские партнеры посещали медицинские стабилизационные пункты на линии фронта в Харьковской области.