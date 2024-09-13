Кличко в Берлине на мероприятии Bild 100 встретились с канцлером Германии Шольцем: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром посетили в Берлине мероприятие Bild 100, на которое немецкое издание и издательство Axel Springer ежегодно собирает самых влиятельных людей. Также побеседовали с канцлером Германии Олафом Шольцем о дальнейшей поддержке Украины и оказании крайне важной помощи, в частности, дальнобойного оружия.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетили с Владимиром в Берлине мероприятие Bild 100. На которое немецкое издание и издательство Axel Springer ежегодно собирает самых влиятельных людей – политиков, представителей бизнеса, общественного сектора, культуры. В неформальном общении приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц, премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, премьер Баварии Маркус Зьодер, министр финансов Германии тер Ченчер, – отметил мэр Киева.

"В разговоре с Олафом Шольцем мы с братом подчеркнули, что неизменная поддержка Германии крайне важна для Украины. Помощь, в частности, дальнобойным оружием, сегодня критически необходима! А какие-либо уступки Путину не остановят его в дальнейших захватнических стремлениях. Уже не только в отношении Украины". И это наши партнеры должны четко понимать.