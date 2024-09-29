Как рассказал Dier Spiegel, ссылаясь на журналиста Times Саймона Шустера, в украинской власти понимают, что с Трампом могут быть связаны не только новые риски для Украины, но и новые возможности.

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Полностью согласен, хотя и не знаю, что именно выдаст этот человек-рулетка и что важнее — возможные минусы или плюсы, и считаю, что то же самое может относиться и к китайско-бразильскому мирному плану.

Конечно, он несопоставимо хуже украинского, но это именно то, что может при определённых обстоятельствах заставить Соединённые Штаты (да и Запад вообще) быстрее действовать, ибо создаёт [весьма выгодную для нас] конкуренцию.

Америке стоит поторопиться.