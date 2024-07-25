'Китай будет стоять только на стороне Китая': Кулеба эмоционально рассказал о переговорах в Пекине

Позиция относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Китая. Однако Пекин тысячелетиями стоял и будет стоять исключительно на стороне собственных интересов.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, комментируя свои переговоры с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Кулеба уверен, что Китай будет стоять только на стороне Китая в любых международных отношениях.

"Те, кто считает, что Китай будет стоять на стороне России, или на стороне Украины, они глубоко ошибаются или слишком поверхностно смотрят на стратегическое видение Китаем развития ситуации в мире, а не только в Украине", – отметил глава МИД.

Он рассказал, что важная часть разговора была посвящена развитию двусторонних отношений между Украиной и Китаем. Пекин дал сигнал о том, что рассматривает отношения с Украиной "вне контекста любых происходящих процессов".

"Они не мыслят так: "давайте здесь встанем на сторону России, а здесь на сторону Украины". Они всегда твердо, в течение тысячелетий, стояли, и еще в течение тысячелетий будут стоять исключительно на позиции интересов Китая", – отметил Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что Ван И подтвердил, что Китай уважает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Четко и неоднократно от моего китайского коллеги прозвучало, что позиция о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Китая. Это очень важно. Дальше, когда будут идти дипломатические процессы и будет развиваться Формула мира, уважение к территориальной целостности – это базовый принцип любого мирного урегулирования. Был еще один важный дипломатический момент. Я говорил о важности справедливого мира, а не любого мира, и мой китайский коллега сам добавил – справедливого и продолжительного мира. Это важно, потому что обычно именно мы всегда говорим, что мир должен быть продолжительным", – добавил украинский министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 июля Кулеба провел переговоры с китайским коллегой Ван И. Дипломат заявил, что агрессия России мешает не только развитию нашего государства, но и добрососедских отношений, в том числе торговли между Китаем и Европой.

– В Китае после переговоров министров иностранных дел заявили, что Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню. Киев будет придерживаться принципа "одного Китая".

– Кулеба после визита в Китай подчеркнул, что наше государство никогда не согласится на ультиматумы по вопросу завершения войны. В Пекине, по его словам, соглашаются, что в вопросе российско-украинской войны нужно добиться устойчивого мира, а не его иллюзии.

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