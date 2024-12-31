Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Путину и пожелал войскам РФ 'победного года'

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении к российскому диктатору Владимиру Путину пожелал российским войскам "победного года". Он также выразил намерение дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя государствами.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своем обращении Ким Чен Ин называл Путина "ближайшим другом и товарищем", а русский народ – "братским".

"Ким Чен Ин (...) тепло поздравил Путина – ближайшего друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил республики прислал горячие поздравления братскому русскому народу, всем военнослужащим отважной русской армии" – цитирует поздравительное послание Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский диктатор упомянул о "значительном прогрессе в развитии стратегического партнерства и товарищеских отношений нового уровня" между двумя странами в 2024 году. Он подчеркнул, что КНДР готова внедрять новые проекты "для благосостояния обоих народов и дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Россией".

Ким Чен Ын также выразил уверенность, что 2025 год станет "годом великой победы русской армии и народа".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин поздравил с Рождеством и новым Новым годом ряд мировых лидеров, в частности Ким Чен Ина.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, вероятнее всего, готовится направить в Россию дополнительных военнослужащих и военную технику. Возможно, в новый пакет военной поддержки для Москвы войдут также дроны-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Путин заплатил Ким Чен Ину до $6 млрд за поставки оружия и солдат. Часть сделки оплатили наличными, а остальные – бартером, преимущественно поставками нефти и продуктов питания. Отмечается, что за военный контингент Пхеньян мог получить около $315 миллионов.

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