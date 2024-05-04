Киев стал городом-побратимом Загреба: Кличко и Томашевич подписали соглашение

Киев стал городом-побратимом с еще одним европейским городом – Загребом. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с мэром столицы Хорватии Томиславом Томашевичем подписал мэр Киева Виталий Кличко во время саммита мэров европейских городов в Париже.

Об этом сообщает глава украинской столицы в Telegram.

"Загреб стал 14-м городом, с которыми Киев заключил побратимские отношения за время полномасштабного вторжения россии в Украину", - написал Кличко.

Мэр Киева поблагодарил наших друзей и партнеров, которые поддерживают нас, помогают и готовы в дальнейшем развивать и усиливать сотрудничество с Киевом и Украиной!