'Каждый должен работать на своем месте': Зеленский принял участие в присяге новоназначенными судьями. Фото и видео

С 5 июля в Украине начинают работать 248 новых судей. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии принесения присяги новоназначенными слугами Фемиды и поздравил их.

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Об этом сообщил Офис президента Украины. Присягу приняли 208 судей общих местных судов, 22 – административных судов, 18 – хозяйственных судов.

Глава государства в своем приветственном слове подчеркнул, что каждый в своей должности должен делать все возможное для укрепления государственных институций и защиты Украины.

"От каждого зависят успех Украины и единство в нашем обществе, а от судей особенно. Люди ожидают оперативности в работе, умения правильно понять общественные потребности, применить Конституцию и законы Украины так, чтобы правопорядок и человеческие права в Украине были соблюдены, а в случае необходимости – восстановлены", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский пожелал, чтобы каждое "решение именем Украины" укрепляло уважение к судам и нашему государству в целом.

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