Прошли два года и двести шестьдесят один день войны. На сегодняшних картах ISW хорошо видно, что украинское командование начало отвод своих войск из Кураховского котла. Думаю в ближайшее время этот отход продолжится и украинские войска будут выведены из под удара и угроза их окружения минует.

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Что касается широко анонсированного наступления россиян в Курской области, то карты ISW пока его никак не фиксируют, а вот аналитик Bild Юлиан Репке считает, что это контрнаступление обернулось для российской армии катастрофой.

Он сообщает, что российские войска уже три дня проводят крупную контрнаступательную операцию в Курской области. Ранее (как я уже писал) газета The New York Times писала, что Москва собрала там до 50 000 солдат из России и КНДР. Однако, как отмечает Рёпке, пока что россияне лишь несут огромные потери, но отбить смогли лишь два небольших села: Погребки и Дарьино.

В результате этого "контрнаступа" практически ничего не добившись, российские войска уже потеряли 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Аналитик Bild заканчивает свой отчет словами: "Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов!"

Впрочем, независимо от того, что реально происходит в Курской области, я не удивлюсь, если услышу из уст путинских генералов и всей другой путинской информационной обслуги высказывания в том духе, что "никакого контрнаступления еще и в помине не было, вам показалось, с чего вы это взяли, мы еще его даже не начинали и т.д."

И чем ближе к истине будут сообщения о провале российского контрнаступления, тем энергичнее россияне начнут утверждать, что оно еще даже и не начиналось. Таковы законы жанра: первой жертвой любой войны становится правда…

Ярким тому доказательством является комедия, которая разыгралась по поводу вчерашней публикации в The Washington Post про якобы имевший место звонок Трампа Путину, в ходе которого новоизбранный президент США попросил своего собеседника не предпринимать каких-то радикальных шагов в войне с Украиной. И, как бы мимоходом, Трамп напомнил Путину, что у США в Европе имеются значительные военные силы. Также газета сообщила, что этот звонок был согласован с Киевом.

Что тут началось! Тут же МИД Украины официально сообщил, что в Киеве никто не был в курсе этого звонка, никто их о нем не предупреждал и уж тем более, не получал от них на него согласия. Такая болезненная реакция Киева тут же породила массу теорий насчет того, что в Киеве, видимо, не были удовлетворены результатами этого разговора и предпочли от него отмежеваться.

Хотя какие результаты могли быть в ходе такого разговора - вообще непонятно. У Трампа сейчас нет еще никаких властных рычагов, и максимум на что он пока способен - это зондировать почву и обсуждать со своими собеседниками различные варианты урегулирования.

Но дальше - больше: сегодня утром уже Песков выступил и сказал, что никакого разговора Трампа с Путиным не было и это просто выдумка газеты от начала до конца. (справедливости ради, нужно сказать, что всем давно известно: The Washington Post соврет - дорого не возьмет).

Тут же все эксперты начали делать хитрое лицо и глубокомысленно утверждать, что Москва скрывает факт разговора потому, что он был ей крайне неприятен. Что, мол, Трамп поставил Путину чуть ли не ультиматум и Путин теперь находится в глубоком шоке, и поэтому его челядь предпочла все отрицать, до тех пор пока шеф не придет в себя и не даст конкретных указаний как все это понимать.

Я-то, по простоте душевной, всегда считал, что если две страны воюют друг с другом, и в это время какая-то третья (причем сильная) страна сказала на ушко одной из противоборствующих сторон что-то крайне ей неприятное, то это немедленно должно оказаться чрезвычайно приятно другой стороне.

Но что должен был Трамп сказать Путину, чтобы это оказалось одновременно неприятно как Москве, так и Киеву? Тут экспертное сообщество молчит. А моего воображения не хватает, чтобы что-то придумать.

Тем более я вообще никак не пойму: почему если разговор действительно был, но он тебе неприятен, то факт того, что он состоялся нужно отрицать? Как это помогает тебе избежать последствий этого разговора? Что-то тут у многомудрых экспертов не клеится… Вот такой получается ребус…

И вообще: давайте хоть на какое-то время забудем про Трампа. Как откроешь какую-нибудь газету - там только про него. Ребята! Его время наступит после 20 января. А сейчас в США еще есть другой законный президент - Джо Байден. Он хоть и едва шевелится, но правда, тем не менее, состоит в том, что он скорее жив, чем мертв.

Так вот: британский премьер Стармер и президент Франции Макрон решили предпринять последнюю попытку уговорить Байдена дать согласие на то, чтобы Украина могла наносить удары по целям в глубине России хотя бы теми дальнобойными ракетами, которые ей дадут Великобритания и Франция.

Как выяснило издание The Telegraph, сегодня (11 ноября), британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили, можно ли убедить американского президента Джо Байдена дать Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Политики рассчитывают, что Байден согласится, желая сохранить свое политическое наследие.

Из этого я (как минимум) делаю вывод, что они собираются эти дальнобойные ракеты Украине дать! Ведь не станут же они уговаривать Байдена снять свой запрет на такие удары ради десятка крылатых ракет SCALP!

И вот еще хорошая новость: похоже, что немецкая оппозиция вынудит Шольца поставить на голосование вопрос о доверии его правительству до Рождества, а не 15 января, как тот собирался сделать изначально. Следовательно и выборы в бундестаг пройдут раньше, может быть уже в январе-феврале.

В этой связи чрезвычайно важна позиция потенциального будущего канцлера Фридриха Мерца (лидера крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС). Так вот, сегодня в интервью Stern он заявил, что придя к власти, он предъявит Путину требование о прекращении боевых действий в Украине. На это Москве будут даны сутки.

Если же этот ультиматум не будет выполнен, то Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ими ударов вглубь российской территории. О том, что для этого он должен заручиться согласием президента США Мерц ничего не сказал…

Слава Украине!🇺🇦