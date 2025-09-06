Карни: Путин не будет диктовать условия войны, мы должны оказывать максимальное давление

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что международное сообщество должно усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее к миру. По его словам, это давление должно проявляться в поставках современного вооружения для Украины, предоставлении ей надежных гарантий безопасности и сохранении экономических санкций против Кремля.

Видео дня

Кремлевский диктатор Владимир Путин "не будет диктовать условия мира". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Миссисоге.

"Путин - причина этой войны. Он пока не признает важность мира. Мы – "Коалиция желающих", другие союзники и ВСУ – должны оказывать максимальное давление (на Россию – ред.)", – заявил Карни.

По его словам, это давление прежде всего означает:

обеспечение Украины необходимым вооружением;

предоставление надежных гарантий безопасности;

сохранение и расширение экономических санкций против РФ.

Глава канадского правительства подчеркнул, что союзники уже готовят новый пакет санкций. В то же время действующие ограничения уже дают эффект, и, по его мнению, они должны сохраняться и в дальнейшем.

"Союзники уже готовят очередной пакет санкций, а имеющиеся ограничения уже имеют результат – и должны продолжаться", – отметил он.

Карни также подчеркнул, что Кремль не будет иметь возможности диктовать условия мира

Что предшествовало

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил четкую позицию относительно присутствия иностранных войск в Украине. Он подчеркнул, что решение о размещении иностранных сил безопасности должно принадлежать только Украине. По его словам, Россия не имеет права что-то решать в этом контексте.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, европейские страны предварительно согласовали гарантии украинской безопасности, включающие развертывание военнослужащих государств-партнеров. Планируется, что в миссии будут задействованы две группы сухопутных войск, и задачей одной из них будет тренировка солдат ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!