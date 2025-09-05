В Европе разработали план развертывания сил в Украине, который включает две группы сухопутных войск – WSJ

Европейские страны предварительно согласовали гарантии украинской безопасности, включающие развертывание военнослужащих государств-партнеров. Планируется, что в миссии будут задействованы две группы сухопутных войск, и задачей одной из них будут тренировки солдат ВСУ.

Об этом заявило The Wall Street Journal. Издание напомнило, что 4 сентября "коалиция желающих" снова обсуждала, как обезопасить Украину после потенциального мирного соглашения.

О чем договорились союзники

После саммита президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран согласились участвовать в миссии тем или иным способом: от отправки солдат на территорию страны до оказания военно-морской и воздушной поддержки. Другие страны также внесут свой вклад, помогая восстановлению украинской армии, добавил политик.

"Макрон подталкивает другие европейские страны поддержать план Франции и Великобритании по предоставлению войск для сил обеспечения безопасности, которые могли бы сдержать любые атаки России после заключения мирного соглашения", – заявили в WSJ.

Французский лидер не уточнил, какой именно вклад внесет каждая конкретная страна. Также он сказал, что любые иностранные войска, развернутые в Украине, будут базироваться "не на линии фронта, а в районах, которые еще определяются".

Многие европейские страны ждут четкого подтверждения от Соединенных Штатов Америки о том, какую поддержку они могут ожидать от Вашингтона.

О чем говорят источники WSJ

Издание со ссылкой на неназванного европейского дипломата заявило, что европейские военные руководители разработали некоторые детали плана развертывания. На территорию Украины могут отправить две группы сухопутных войск: одну для обучения и оказания помощи украинским военным, а вторую – для обеспечения безопасности и исключения повторного российского нападения.

"Действующий план уже предусматривает развертывание более 10 000 военнослужащих, сообщил дипломат, добавив, что воздушное патрулирование неба над Украиной будет осуществляться военно-воздушными силами, базирующимися за пределами страны", – сказано в статье.

По словам источника, планы разработаны с участием ряда американских генералов (в том числе Алекса Гринкевича, главы американского командования НАТО по операциям Организации Североатлантического договора).

Европейские собеседники, знакомые с внутренними дискуссиями, добавили, что Киев настаивает на том, чтобы Вашингтон взял на себя конкретные обязательства в рамках послевоенных гарантиях безопасности, утверждая, что Москва не будет серьезно относиться ни к каким договоренностям без подкрепления их военной мощью США.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 4 сентября Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины уже завершена. По его словам, Европа готова их предоставить в день подписания мирного соглашения с РФ.

– 5 августа в Кремле озвучили свою позицию: мол, гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия. Об этом высказывались пресс-секретарь "президента" РФ Дмитрий Песков, а также сам кремлевский диктатор Владимир Путин.

– Военнослужащих стран НАТО на украинской территории Россия будет считать "законными целями" для атак. подчеркнули представители государства-агрессора.

