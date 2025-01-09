Пока Дональд Трамп открыто угрожает забрать Гренландию с возможным применением силы (интересно, как сработает при этом знаменитая статья 5 Вашингтонского договора?), а Трамп-младший, находясь там с частным визитом, активно склоняет Гренландию к вхождению в состав США мирно, гренландский премьер всё настойчивее говорит о выходе Гренландии из Дании, ибо та не оправдала гренландских надежд.

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Тем временем Илон Маск обозвал Джастина Трюдо девочкой и написал, что, поскольку тот уже больше не является губернатором Канады (так Маск называет бывшую должность Трюдо — вместо "премьер-министр"), то всё, что Трюдо говорит, больше не имеет значения.

Одновременно The Economist с удовольствием (ведь британцев Маск тоже очень обидел и был при этом фактически поддержан Трампом) обнародовал угрозы Канады вступить — вместе с Гренландией как отдельным государством — в Евросоюз, чтобы защититься от США (что в этом случае надёжнее, чем пятая статья).

Это когда Трамп ЕЩЁ НЕ СТАЛ президентом! И это всё уже не предвыборная борьба. Одно дело — предложить переименовать Мексиканский залив в Американский (президент Мексики — кстати, еврейка — тут же ему напомнила о старой карте, где современная территория Соединённых Штатов назвалась Мексиканской Америкой), и совсем другое — "конкурс" на зачисление в качестве 51-го штата США. Нам, между прочим, почему-то не предлагают.